Σαν σήμερα 30 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 30 Ιουλίου.

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Σαν σήμερα 30 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1797 - Επανάσταση των ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Καίνε τη «Χρυσή Βίβλο» και τα εμβλήματα των ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της Ενετοκρατίας.
  • 1824 - Ο Γ. Σαχτούρης καταναυμαχεί τον Τουρκικό Στόλο στη Σάμο, με αποτέλεσμα να κυριευθούν 3 τουρκικά πλοία, να βυθισθούν πολλά και να φονευθούν ή να πνιγούν 12.000 Τούρκοι.
  • 1906 - Βούλγαροι άτακτοι προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα ελληνικά σχολεία και εκκλησίες της Ανατολικής Ρωμυλίας.
  • 1920 - Πραγματοποιείται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου στο σιδηροδρομικό σταθμό Gare de Lyon, στο Παρίσι, από δύο απότακτους αξιωματικούς του Ναυτικού, τον Γεώργιο Κυριάκη και τον Απόστολο Τσερέπη.
  • 1930 - Η Εθνική Ουρουγουάης κατακτά στο Μοντεβιδέο το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου επικρατώντας της Αργεντινής με 4-2.
  • 1982 - Η υπουργός Πολιτισμού, Μελίνα Μερκούρη, θέτει το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, στη Διάσκεψη των υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό.
  • 1994 - Η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη διεθνή σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από έξι σε δώδεκα ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά (16 Νοεμβρίου του 1994), η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων.
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