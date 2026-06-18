Τροχαίο στο Κρανίδι: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 4 μηνών - Υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, ένα βρέφος τεσσάρων μηνών το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Κρανίδι.

Το αγοράκι διακομίστηκε από το Κρανίδι στο Θριάσιο νοσοκομείο, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου χειρουργήθηκε και βρίσκεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 23χρονη μητέρα του βρέφους εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού.