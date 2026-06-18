Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.

Έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 5 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για φωτιά μικρής έκτασης που δεν προκαλεί ανησυχία.

Το μέτωπο εντοπίζεται πάνω από τον οικισμό Κίτσι.