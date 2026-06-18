Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί
Στο σημείο δύναμη της πυροσβεστικής
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.
Έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 5 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για φωτιά μικρής έκτασης που δεν προκαλεί ανησυχία.
Το μέτωπο εντοπίζεται πάνω από τον οικισμό Κίτσι.
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Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί
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