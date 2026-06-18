Ραντεβού στον ουρανό: Μην χάσετε την αποψινή σπάνια ευθυγράμμιση των τεσσάρων πλανητών

Το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα σε όσους στρέψουν το βλέμμα τους προς τα δυτικά, την ώρα που το λυκόφως δίνει τη θέση του στη νύχτα. Τα τρία λαμπρότερα αντικείμενα του ουρανού μαζί με τον πιο κοντινό πλανήτη στο άστρο μας δημιουργούν μια νοητή ευθεία, καθηλώνοντας τους λάτρεις της αστρονομίας.

Πώς να εντοπίσετε τους πλανήτες

Ο εντοπισμός της συνόδου είναι σχετικά απλός, αρκεί να υπάρχει καθαρός ορίζοντας χωρίς εμπόδια όπως ψηλά κτίρια ή βουνά. Η Αφροδίτη και ο Δίας ξεχωρίζουν αμέσως λόγω της εξαιρετικής τους λαμπρότητας, λειτουργώντας ως οδηγοί για το μάτι. Την ίδια ώρα, η Σελήνη συμπληρώνει το κάδρο, προσφέροντας το ιδανικό σημείο αναφοράς για τον προσανατολισμό των παρατηρητών.

Η παρατήρηση του Ερμή αποτελεί την πραγματική πρόκληση της αποψινής βραδιάς. Καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στον ήλιο, χάνεται εύκολα μέσα στη λάμψη του λυκόφωτος και η ορατότητά του μειώνεται σημαντικά όσο πλησιάζει προς τη γραμμή του ορίζοντα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι πιθανότητες να τον διακρίνετε αυξάνονται αν χρησιμοποιήσετε ένα ζευγάρι κιάλια, αμέσως μόλις χαθεί ο ηλιακός δίσκος και πριν ο πλανήτης δύσει και αυτός με τη σειρά του.

Το φαινόμενο της οπτικής γωνίας

Κι όμως, αυτή η εντυπωσιακή γραμμή που βλέπουμε από τη Γη είναι στην πραγματικότητα μια οπτική ψευδαίσθηση. Οι πλανήτες βρίσκονται σε τεράστιες αποστάσεις μεταξύ τους, διάσπαρτοι στο ηλιακό σύστημα. Η ευθυγράμμιση συμβαίνει επειδή όλοι κινούνται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, την εκλειπτική, με αποτέλεσμα από τη δική μας οπτική γωνία να φαίνονται παρατεταγμένοι στον ίδιο άξονα.

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