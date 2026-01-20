Τελευταίες παραστάσεις για την θεατρική παράσταση «Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα»

Το «Μέχρι να σβήσουν τ' άστρα», ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης αγγλικής δραματουργίας που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, ολοκληρώνει τον επιτυχημένο κύκλο παραστάσεών του στο Θέατρο Χώρα στις 15 Φεβρουαρίου.

Tο βαθιά κοινωνικό έργο ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι: η τρυφερότητα, το χιούμορ και το ανθρώπινο στοιχείο συνυπάρχουν με το δράμα, δημιουργώντας στιγμές αλήθε​ιας που αγγίζουν βαθιά τον θεατή.

Η Μπεθ Στηλ, μία από τις πιο δυνατές φωνές της νεότερης αγγλικής γραφής, υπογράφει ένα ώριμο και βαθιά ανθρώπινο κείμενο, που φέρνει στη σκηνή χαρακτήρες τριών διαφορετικών γενεών.

Μέσα από τις μεταξύ τους συγκρούσεις και δεσμούς, ξεδιπλώνονται ζητήματα όπως η απώλεια, η αγάπη, οι κοινωνικές ανισότητες και η ανάγκη για επιβίωση σε έναν κόσμο που συνεχώς δοκιμάζει τις αντοχές μας.

Ένας δεκαμελής θίασος, αποτελούμενος από καταξιωμένους αλλά και νεότερους ηθοποιούς, δίνει ζωή σε αυτό το πολυεπίπεδο σύμπαν, σε μια παράσταση που ξεχωρίζει.​

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση Αντώνης Γαλέος - Κοραλία Σωτηριάδου

Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος Πάρις Μέξης

Μουσική Άγγελος Τριανταφύλλου

Επιμέλεια κίνησης Ξένια Θεμελή

Σχεδιασμός φωτισμών Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνοθέτη Πάνος Κορογιαννάκης

Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου Δέσποινα Ζαχαρίου

Παίζουν: Χάρης Γρηγορόπουλος, Άννα Καλαϊτζίδου, Μαρία Κατσιαδάκη, Σύρμω Κεκέ, Υακίνθη Κωνσταντοπούλου, Δαυίδ Μαλτέζε, Μαντώ Μιχαλιού, Ελίνα Ρίζου, Χρίστος Στυλιανού, Κώστας Φλωκατούλας

*

Θέατρο Χώρα

Κάθε Τετάρτη 20:00, Πέμπτη-Παρασκευή 21:00, Σάββατο 21:00 & Κυριακή 18:00 έως 15 Φεβρουαρίου

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/mexri-na-svisoun-t-astra

https://nkt.gr/plays/mexri-na-svisoun-t-astra/

