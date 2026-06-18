Νέα «καραβιά» μεταναστών νότια του Ηρακλείου: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 59 άτομα

Snapshot Διασώθηκαν 59 μετανάστες, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα, σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια προς τους Καλούς Λιμένες για αποβίβαση.

Οι μετανάστες θα μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου για καταγραφή και φιλοξενία.

Το περιστατικό αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων μεταναστευτικών ροών στα νότια παράλια της Κρήτης.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για τη διαχείριση των αυξημένων αναγκών. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη περιστατικό με μετανάστες καταγράφηκε σήμερα σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης 59 ατόμων, μεταξύ των οποίων υπήρχε και μία γυναίκα. Οι διασωθέντες εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και μεταφέρονται με ασφάλεια προς τους Καλούς Λιμένες.

Στη συνέχεια, οι 59 μετανάστες θα μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και φιλοξενίας.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά αφίξεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στα νότια παράλια της Κρήτης, με τις μεταναστευτικές ροές να συνεχίζονται αδιάκοπα και τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για τη διαχείριση των αυξημένων αναγκών.

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