Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν για δύο μέρες στη λεωφόρο Κηφισίας.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 20 και 21 Ιουνίου κατά τις ώρες 05.00΄ έως 20.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος της οδού Ευβοίας έως το ύψος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, περιοχής Δήμου Αμαρουσίου.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος, με τη βοήθεια σηματωρών.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.