Πρέβεζα: Νεκρός 57χρονος σε εργατικό δυστύχημα - Έπεσε από οικοδομή

Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 57χρονο εργάτη σημειώθηκε στην Πρέβεζα, όταν ο άνδρας έπεσε από οικοδομή και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο 57χρονος, ενώ εκτελούσε εργασίες σε οικοδομή στο Καναλάκι Πρέβεζας, έπεσε από τον πρώτο όροφο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο άτυχος άνδρας διακομίσθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πρέβεζας, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε στo Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα Γιάννενα, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Για το εργατικό δυστύχημα συνελήφθη ο υπεύθυνος των εργασιών στην οικοδομή, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

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