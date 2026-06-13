Σίνδος: Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη σε εργατικό δυστύχημα - Συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο

Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη

Σίνδος: Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη σε εργατικό δυστύχημα - Συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της σε εργατικό δυστύχημα στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου.
  • Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 07:30 το πρωί του Σαββάτου.
  • Η εργαζόμενη καταπλακώθηκε από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν.
  • Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, η 56χρονη δεν κατάφερε να σωθεί.
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Ένα σοβαρό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, με θύμα μια 56χρονη εργαζόμενη σε τοπική επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 07:30, όταν η γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εγκλωβίστηκε σε βιομηχανικό πλυντήριο εντός του εργοστασίου. Φέρεται να παγιδεύτηκε το χέρι της στους άξονες του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί βίαια μέχρι το ύψος του ώμου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Η εργαζόμενη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της (ή παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα).

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα διερευνώνται.

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