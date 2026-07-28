Εκρήξεις στο Ιράκ: Πλήγματα κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ και πτώση drone στην Ανμπάρ

Snapshot Τουλάχιστον επτά εκρήξεις σημειώθηκαν στο βόρειο Ιράκ, με ορισμένες κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν υπέστη ζημιές το κτίριο.

Τέσσερα ιρανικά drones έπληξαν περιοχές στο Χαλιφάν και το Σοράν, προκαλώντας φωτιές και την πτώση δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Περισσότερα από δέκα αμερικανικά μαχητικά και drones πετούν πάνω από το Ερμπίλ μετά τις επιθέσεις.

Επίθεση σημειώθηκε στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ στην επαρχία Σουλεϊμανίγια, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Ένα drone έπεσε στην επαρχία Ανμπάρ, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η προέλευσή του ή αν καταρρίφθηκε, και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Snapshot powered by AI

Σειρά εκρήξεων αναφέρθηκε τις πρώτες ώρες της Τρίτης στο βόρειο Ιράκ, με ορισμένες από αυτές να σημειώνονται κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ, σύμφωνα με ιρακινά μέσα ενημέρωσης και το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον επτά εκρήξεις στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν το κτήριο του προξενείου αποτέλεσε στόχο ή αν υπέστη ζημιές.

Παράλληλα, αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera ανέφεραν ότι τουλάχιστον τέσσερα ιρανικά drones έπληξαν περιοχές στο Χαλιφάν και στο Σοράν, βορειοανατολικά του Ερμπίλ.

Footage has emerged of US forces reportedly shooting down an Iranian attack drone over the northern Iraqi city of Erbil tonight.



Writer: Lynnpic.twitter.com/djdABkALsQ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 27, 2026

Κατά τις ίδιες πηγές, μεγάλες φωτιές ξέσπασαν μέσα και γύρω από τα σημεία που επλήγησαν, ενώ δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνετρίβησαν κοντά στους στόχους. Περισσότερα από δέκα αμερικανικά μαχητικά και drones φέρονται να πετούν πάνω από το Ερμπίλ μετά τις επιθέσεις.

Πλήγμα στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ

Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι επίθεση σημειώθηκε στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ, στην επαρχία Σουλεϊμανίγια του ιρακινού Κουρδιστάν.

Το Χορ Μορ αποτελεί βασική πηγή τροφοδοσίας για την ηλεκτροπαραγωγή της περιοχής. Η επίθεση, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο IRIB, έγινε περίπου την ίδια ώρα με τις εκρήξεις στο Ερμπίλ, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των ζημιών στις εγκαταστάσεις.

Ασαφείς πληροφορίες για drone στην Ανμπάρ

Στο δυτικό Ιράκ, ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι αμερικανικό drone καταρρίφθηκε πάνω από την επαρχία Ανμπάρ και συνετρίβη μέσα σε κατοικημένο συγκρότημα.

🇮🇶⚔️🐷🇮🇱

-Un deuxième drone abattu au-dessus de l'Irak, des preuves suggèrent qu'il était 🇮🇱 (Vidéo)



(Rapport d’un analyste)



🚨Un drone non identifié s'est écrasé dans la province irakienne occidentale d'al-Anbar tard le 27 juillet ..



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Ωστόσο, αστυνομικές πηγές στο Ιράκ ανέφεραν ότι πρόκειται για μη επανδρωμένο αεροσκάφος άγνωστης προέλευσης, το οποίο έπεσε κοντά στο συγκρότημα κατοικιών του φράγματος Χαντίθα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την πτώση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε η προέλευση του drone ούτε εάν καταρρίφθηκε.