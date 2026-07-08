Καλάβρυτα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Δικαστικό Μέγαρο - 45χρονος έπεσε από σκάλα
O 45χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων και από εκεί σε Νοσοκομείο της Πάτρας.
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαβρύτων, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 45χρονου εργάτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.gr το εργατικό ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του κτιρίου, με τον 45χρονο να βρίσκεται πάνω σε σκάλα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμές έπεσε πάνω σε πάνελ στεγάστρου και στη συνέχεια κατέληξε με σφοδρότητα στο μαρμάρινο δάπεδο.
Από την πτώση ο 45χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διατηρούσε τις αισθήσεις του.
Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων, άνδρες της Δικαστικής Αστυνομίας τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον σταθεροποίησαν, προσφέροντας καθοριστική βοήθεια στα πρώτα κρίσιμα λεπτά.
Στη συνέχεια ο 45χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων και από εκεί σε Νοσοκομείο της Πάτρας.
Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων, οι οποίοι διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα.