Ινδία: Τέσσερις άνδρες κουβαλούν στις πλάτες τους υπέρβαρο τουρίστα ανεβάζοντάς τον στο Όρος Γκιρνάρ

Οι άνδρες κουβαλούν τον τουρίστα ανεβαίνοντας 10.000 σκαλοπάτια

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ινδία: Τέσσερις άνδρες κουβαλούν στις πλάτες τους υπέρβαρο τουρίστα ανεβάζοντάς τον στο Όρος Γκιρνάρ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα βίντεο από το Όρος Γκιρνάρ στην Ινδία δείχνει τέσσερις άνδρες να κουβαλούν έναν τουρίστα ανεβαίνοντας 10.000 σκαλοπάτια.
  • Η διαδρομή είναι σωματικά απαιτητική και προσελκύει χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο, κυρίως ινδουιστές και τζαϊνιστές.
  • Οι υπηρεσίες μεταφοράς με φορείο προορίζονται κυρίως για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, αλλά ορισμένοι υγιείς τουρίστες τις χρησιμοποιούν για να αποφύγουν την κόπωση.
  • Το βίντεο προκάλεσε αντιπαράθεση για την ηθική της πρακτικής, με κριτικές περί εκμετάλλευσης.
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Ένα βίντεο από το ιερό όρος Γκιρνάρ στο Γκουτζαράτ της Ινδίας έχει γίνει ευρέως viral, πυροδοτώντας μια έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το υλικό αφήνει τους χρήστες διχασμένους απέναντι σε ένα απλό αλλά άβολο ερώτημα: Είναι ηθικά σωστό οι τουρίστες να πληρώνουν άλλους ανθρώπους για να τους μεταφέρουν στην κορυφή ενός βουνού;

Η διαδρομή των 10.000 σκαλοπατιών

Στο βίντεο, το οποίο κοινοποιήθηκε ευρέως στο X, εμφανίζονται τέσσερις αχθοφόροι να μεταφέρουν έναν άνδρα που κάθεται άνετα σε ένα παραδοσιακό φορείο (παλκί). Οι άνδρες ανεβαίνουν σταθερά τα απότομα σκαλοπάτια χρησιμοποιώντας ξύλινα μπαστούνια για να διατηρούν την ισορροπία τους, κατευθυνόμενοι προς την ιερή κορυφή Ντατατρέγια.

Η συγκεκριμένη διαδρομή περιλαμβάνει περισσότερα από 10.000 πέτρινα σκαλοπάτια και διαρκεί αρκετές ώρες, καθιστώντας την ένα από τα πιο απαιτητικά σωματικά προσκυνήματα στην Ινδία. Κάθε χρόνο, χιλιάδες πιστοί, κυρίως ινδουιστές και τζαϊνιστές, επισκέπτονται την περιοχή για να προσκυνήσουν στα διάφορα ιερά της, όπως ο ναός Άμπα Μάτα και το Μαχακάλι Μαντίρ.

Αν και η αρχική ανάρτηση παρουσίαζε τον επιβάτη ως έναν πλούσιο τουρίστα, πολλοί γνώστες της περιοχής έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι οι υπηρεσίες παλκί απευθύνονται κυρίως σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες ή προσκυνητές που αδυνατούν σωματικά να ολοκληρώσουν την ανάβαση.

Ωστόσο, το σημείο που προκάλεσε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις είναι το γεγονός ότι ορισμένοι επισκέπτες με πλήρη φυσική κατάσταση επιλέγουν τη μεταφορά απλώς για να αποφύγουν την κούραση.

Εκμετάλλευση ή βιοπορισμός;

Τα σχόλια μετατράπηκαν γρήγορα σε πεδίο μάχης, με τις απόψεις να διίστανται. Από τη μία, πολλοί αμφισβήτησαν την ηθική της εικόνας, βλέποντας σε αυτήν το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. «Αν χρειάζεσαι τέσσερις άντρες για να φτάσεις στον Θεό, ίσως είναι καλύτερα να προσευχηθείς από το σπίτι», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Αν ο Θεός είναι δίκαιος, όλες οι ευλογίες θα πάνε στους αχθοφόρους και όχι σε αυτόν που μεταφέρουν».

Από την άλλη, υπήρξαν χρήστες που υποστήριξαν ότι πρόκειται για βιοποριστικό επάγγελμα. Οι αχθοφόροι είναι ειδικευμένοι εργάτες που επιλέγουν αυτή τη δουλειά για να εξασφαλίσουν ένα σταθερό εισόδημα για τις οικογένειές τους. «Πληρώνονται για την εργασία τους. Αν δεν τους αναγκάζει κανείς, γιατί υπάρχει τόση αγανάκτηση;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης, ενώ σημειώθηκε επίσης ότι σε παρόμοιες περιοχές (όπως το Κεντάρναθ), οι ίδιοι οι αχθοφόροι έχουν διαμαρτυρηθεί κατά της κατασκευής τελεφερίκ, φοβούμενοι ότι θα χάσουν το ψωμί τους.

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