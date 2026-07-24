Γιατί η Ινδία βάφει τους δρόμους κόκκινους: Η απλή ιδέα που μπορεί να σώσει χιλιάδες ζωές
Η νέα μέθοδος εφαρμόζεται σε περιοχή με τίγρεις και λεοπαρδάλεις
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Η Ινδία δοκιμάζει κόκκινους δρόμους σε περιοχές με άγρια ζώα, ώστε οι οδηγοί να κόβουν ταχύτητα και να μειωθούν τα τροχαία με την πανίδα.
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