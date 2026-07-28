Ιαπωνία: Ζημιές στο ιστορικό Κάστρο του Κουμαμότο μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ – Βίντεο

Snapshot Ο σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού προκάλεσε ζημιές στα πέτρινα τείχη του ιστορικού Κάστρου του Κουμαμότο.

Το Κάστρο του Κουμαμότο, σημαντικό πολιτιστικό μνημείο της Ιαπωνίας, είχε ήδη υποστεί ζημιές από τον σεισμό του 2016 και οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται.

Υπάρχει προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι στις παράκτιες περιοχές της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας.

Οι Αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για ζημιές σε κτήρια, υποδομές και πολιτιστικά μνημεία. Snapshot powered by AI

Ανησυχία προκαλούν οι εικόνες από το ιστορικό Κάστρο του Κουμαμότο στην Ιαπωνία, καθώς τμήμα των τειχών του φέρεται να υπέστη ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιουσού.

Τα πέτρινα τείχη του εμβληματικού κάστρου πιθανώς κατέρρευσαν σε ορισμένα σημεία εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής δόνησης, όπως φαίνεται σε βίντεο. Το Κάστρο του Κουμαμότο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Ιαπωνίας και είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές και στον μεγάλο σεισμό του 2016, με τις εργασίες αποκατάστασης να συνεχίζονται για χρόνια.

Ο σεισμός σημειώθηκε στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, στην περιοχή του Κιουσού, προκαλώντας την έκδοση προειδοποίησης για πιθανό τσουνάμι στις παράκτιες ζώνες. Η ένταση στις πληγείσες περιοχές έφτασε το μέγιστο επίπεδο «7» στην ιαπωνική σεισμική κλίμακα, η οποία καταγράφει τον βαθμό των επιπτώσεων που προκαλεί ένας σεισμός στην επιφάνεια.

Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους για τον εντοπισμό πιθανών ζημιών σε κτίρια, υποδομές και πολιτιστικά μνημεία.

Η Ιαπωνία, μία από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, διαθέτει αυστηρούς αντισεισμικούς κανονισμούς και προηγμένα συστήματα προειδοποίησης, ωστόσο, οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις αποτελούν διαρκή απειλή για τη χώρα.

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