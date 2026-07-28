Ιαπωνία: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού - Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Snapshot Σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε την επαρχία Κουμαμότο στη Νότια Ιαπωνία.

Η ένταση του σεισμού στις πληγείσες περιοχές έφτασε το μέγιστο των 7 βαθμών στην ιαπωνική κλίμακα.

Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι για τις ακτές της θάλασσας Αριάκε και της θάλασσας Γιατσουσίρο. Snapshot powered by AI

Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε τη Νότια Ιαπωνία. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας αναφέρει ότι ο σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Κουμαμότο και είχε ένταση 7 βαθμών στην ιαπωνική κλίμακα (από 0 έως 7), στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για τις ακτές της θάλασσας Αριάκε και της θάλασσας Γιατσουσίρο.