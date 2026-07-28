Ιαπωνία: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού - Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Η ένταση του σεισμού στις πληγείσες περιοχές έφτασε το μέγιστο των 7 βαθμών στην ιαπωνική κλίμακα.
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- Σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε την επαρχία Κουμαμότο στη Νότια Ιαπωνία.
- Η ένταση του σεισμού στις πληγείσες περιοχές έφτασε το μέγιστο των 7 βαθμών στην ιαπωνική κλίμακα.
- Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι για τις ακτές της θάλασσας Αριάκε και της θάλασσας Γιατσουσίρο.
Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε τη Νότια Ιαπωνία. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας αναφέρει ότι ο σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Κουμαμότο και είχε ένταση 7 βαθμών στην ιαπωνική κλίμακα (από 0 έως 7), στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για τις ακτές της θάλασσας Αριάκε και της θάλασσας Γιατσουσίρο.
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