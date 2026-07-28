Η άγνωστη ιστορία του Κρίστοφερ Νόλαν: Ο αδελφός του ήταν εκτελεστής με το παρατσούκλι «Οπενχάιμερ»

Snapshot Ο Μάθιου Νόλαν, αδελφός του Κρίστοφερ Νόλαν, κατηγορήθηκε το 2009 για δολοφονία και φέρεται να χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «MM McCall-Oppenheimer».

Δεν υπήρξαν επαρκή στοιχεία για την έκδοση του Μάθιου Νόλαν στην Κόστα Ρίκα και δεν καταδικάστηκε για εμπλοκή στη δολοφονία.

Το ψευδώνυμο «Oppenheimer» συνδέεται με πλούσια οικογένεια διαμαντέμπορων και όχι με τον φυσικό Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ.

Ο Τζόναθαν Νόλαν, άλλος αδελφός του Κρίστοφερ, έχει συνεργαστεί μαζί του σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Η ταινία «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και προβάλλεται σε μόλις 41 κινηματογράφους παγκοσμίως σε φορμά 70mm IMAX. Snapshot powered by AI

Πριν ακόμη ο Κρίστοφερ Νόλαν μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία του Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, το συγκεκριμένο επώνυμο είχε συνδεθεί με μια σκοτεινή υπόθεση που αφορούσε την οικογένεια του διάσημου σκηνοθέτη.

Ο Μάθιου Νόλαν, αδελφός του δημιουργού των «Oppenheimer», «Interstellar» και «The Dark Knight», είχε κατηγορηθεί το 2009 για συμμετοχή σε υπόθεση δολοφονίας στην Κόστα Ρίκα, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «MM McCall-Oppenheimer».

Η υπόθεση αφορούσε τη δολοφονία του 63χρονου λογιστή Ρόμπερτ Κοέν, το πτώμα του οποίου βρέθηκε το 2005 από έναν ψαρά στις όχθες ποταμού στην Κόστα Ρίκα. Η νεκροψία έδειξε ότι ο άνδρας είχε υποστεί σοβαρά τραύματα πριν από τον θάνατό του.

Για τη δολοφονία καταδικάστηκε ο Λουίς Αλόνσο Ντάγκλας Μεχία, όμως δικαστικά έγγραφα ανέφεραν ότι ο Μάθιου Νόλαν φερόταν να είχε ρόλο «εκτελεστή επί πληρωμή». Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, το όνομα «Oppenheimer» που φέρεται να χρησιμοποιούσε δεν παρέπεμπε στον διάσημο φυσικό και «πατέρα» της ατομικής βόμβας, αλλά στην οικογένεια Οπενχάιμερ της Νότιας Αφρικής, μια από τις πιο γνωστές οικογένειες στον χώρο των διαμαντιών.

Ωστόσο, ο Μάθιου Νόλαν δεν καταδικάστηκε ποτέ για τη δολοφονία του Κοέν. Παρότι συνελήφθη το 2009 από πράκτορα του FBI και αντιμετώπισε κατηγορίες, δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την έκδοσή του στην Κόστα Ρίκα.

Το «Newsweek» είχε σημειώσει ότι είναι πιθανό ο Νόλαν να χρησιμοποίησε κάποια στιγμή το συγκεκριμένο ψευδώνυμο, όμως οι κατηγορίες ότι ήταν πληρωμένος δολοφόνος δεν συνοδεύονταν από συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.

Η διαφορετική πορεία του άλλου αδελφού Νόλαν

Την ίδια ώρα, ο άλλος αδελφός του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τζόναθαν, ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική διαδρομή στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Ο Τζόναθαν Νόλαν έχει συνεργαστεί με τον αδελφό του στα σενάρια μεγάλων επιτυχιών όπως οι «The Prestige», «The Dark Knight», «The Dark Knight Rises» και «Interstellar».

Παράλληλα, είναι ο δημιουργός της δημοφιλούς σειράς επιστημονικής φαντασίας «Westworld» και έχει συμμετάσχει στην επιτυχημένη τηλεοπτική μεταφορά του «Fallout».

Η τελευταία ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Η Οδύσσεια», έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό σε κοινό και κριτικούς, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η ταινία αποτελεί μάλιστα την πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με τεχνολογία IMAX, με τον σκηνοθέτη να επιμένει εδώ και χρόνια στη μεγαλύτερη δυνατή κινηματογραφική εμπειρία.

Οι αίθουσες που μπορούν να προβάλλουν ταινίες σε φιλμ 70mm IMAX είναι ελάχιστες παγκοσμίως — μόλις 41 κινηματογράφοι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Για τους θεατές που καταφέρνουν να βρουν εισιτήριο σε μία από αυτές τις αίθουσες, η εμπειρία της «Οδύσσειας» θεωρείται η απόλυτη εκδοχή της ταινίας, όπως ακριβώς σχεδιάστηκε από τον Κρίστοφερ Νόλαν.