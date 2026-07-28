Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ - Η επίσημη ανακοίνωση

Snapshot Η ΕΡΤ ανακοίνωσε την ένταξη του δημοσιογράφου Παναγιώτη Στάθη στην ομάδα της.

Ο Παναγιώτης Στάθης θα παρουσιάζει καθημερινά, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews στις 18:00.

Η συνεργασία ξεκίνησε μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1 και την αντικατάσταση του Απόστολου Μαγγηριάδη στο ΕΡΤnews.

Ο δημοσιογράφος διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ενημέρωση και την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων.

Η ΕΡΤ στοχεύει να ενισχύσει τη δυναμική και την ταυτότητα του ενημερωτικού της καναλιού μέσω της συνεργασίας με τον Παναγιώτη Στάθη. Snapshot powered by AI

Με επίσημη ανακοίνωση, το πρωί της Τρίτης, η ΕΡΤ υποδέχεται τον Παναγιώτη Στάθη. Όπως είχαμε αναφέρει σε ρεπορτάζ του Newsbomb, μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1, ο δημοσιογράφος είχε δεχτεί πρόταση για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ καθώς ο Απόστολος Μαγγηριάδης μετακομίζει στον ΣΚΑΪ.

«Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

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