Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ - Η επίσημη ανακοίνωση
Ο δημοσιογράφος ανοίγει νέο επαγγελματικό κεφάλαιο στην καριέρα του
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- Η ΕΡΤ ανακοίνωσε την ένταξη του δημοσιογράφου Παναγιώτη Στάθη στην ομάδα της.
- Ο Παναγιώτης Στάθης θα παρουσιάζει καθημερινά, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews στις 18:00.
- Η συνεργασία ξεκίνησε μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1 και την αντικατάσταση του Απόστολου Μαγγηριάδη στο ΕΡΤnews.
- Ο δημοσιογράφος διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ενημέρωση και την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων.
- Η ΕΡΤ στοχεύει να ενισχύσει τη δυναμική και την ταυτότητα του ενημερωτικού της καναλιού μέσω της συνεργασίας με τον Παναγιώτη Στάθη.
Με επίσημη ανακοίνωση, το πρωί της Τρίτης, η ΕΡΤ υποδέχεται τον Παναγιώτη Στάθη. Όπως είχαμε αναφέρει σε ρεπορτάζ του Newsbomb, μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1, ο δημοσιογράφος είχε δεχτεί πρόταση για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ καθώς ο Απόστολος Μαγγηριάδης μετακομίζει στον ΣΚΑΪ.
«Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.
Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.