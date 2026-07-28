Μικ Τζάγκερ: Γιόρτασε τα 83α γενέθλιά του - Η οικογενειακή φωτογραφία που δημοσίευσε η σύντροφός του

Snapshot Η Μελάνι Χάμρικ δημοσίευσε μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία με τον Μικ Τζάγκερ και τον γιο τους Ντεβερό για τα 83α γενέθλια του τραγουδιστή.

Ο Μικ Τζάγκερ και η Μελάνι Χάμρικ είναι αρραβωνιασμένοι από το 2021-2022 και ζουν κυρίως στη Γαλλία με τον γιο τους.

Ο Ντεβερό είναι το όγδοο παιδί του Μικ Τζάγκερ, που έχει συνολικά οκτώ παιδιά με διάφορες συντρόφους.

Η Μελάνι Χάμρικ έχει μοιραστεί στο παρελθόν οικογενειακές στιγμές, όπως τα 9α γενέθλια του γιου τους τον Δεκέμβριο του 2025. Snapshot powered by AI

Τα 83α γενέθλια του θρυλικού μουσικού τίμησε η σύντροφος του Μικ Τζάγκερ, Μελάνι Χάμρικ, με μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία μαζί με τον γιο τους, Ντεβερό.

Η 39χρονη πρώην μπαλαρίνα ανέβασε την Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Instagram ένα στιγμιότυπο από πρόσφατες οικογενειακές διακοπές, στο οποίο ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον Μικ Τζάγκερ και τον 9χρονο γιο τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε:«Χρόνια πολλά, αγάπη μου! Με ακόμα περισσότερες περιπέτειες, γέλια και όμορφες στιγμές!».

https://www.instagram.com/p/DbRB9tZFGIk/

Η οικογένεια και ο γιος τους, Ντεβερό

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μελάνι Χάμρικ μοιράζεται οικογενειακές στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους. Τον Δεκέμβριο του 2025 είχε δημοσιεύσει σειρά φωτογραφιών για τα 9α γενέθλια του γιου τους, Ντεβερό.

Στα στιγμιότυπα, μητέρα και γιος εμφανίζονταν να απολαμβάνουν στιγμές στην παραλία. Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Ντεβερό ποζάρει ανάμεσα στους δύο γονείς του μπροστά σε έναν αρχαιολογικό χώρο, με τον Μικ Τζάγκερ να έχει το χέρι του γύρω από τη σύντροφό του.

Στην ανάρτησή της τότε, η Χάμρικ είχε γράψει: «Χρόνια πολλά, άγγελέ μου! Σήμερα γίνεται 9 ετών! Είμαι τόσο περήφανη που είμαι η μαμά του. Κάθε μέρα μαζί του είναι η πιο υπέροχη περιπέτεια».

https://www.instagram.com/p/DR_2uxYDP1Q/

Η σχέση τους και η ζωή στη Γαλλία

Ο Μικ Τζάγκερ και η Μελάνι Χάμρικ γνωρίστηκαν το 2014 και δύο χρόνια αργότερα απέκτησαν τον γιο τους, Ντεβερό, που είναι το όγδοο παιδί του τραγουδιστή.

Παρότι επί χρόνια υπήρχαν φήμες περί αρραβώνα, η επιβεβαίωση ήρθε τον Απρίλιο του 2025, όταν η Χάμρικ αποκάλυψε στο γαλλικό περιοδικό Paris Match ότι είναι αρραβωνιασμένοι εδώ και «δύο ή τρία χρόνια». Το ζευγάρι περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του στη Γαλλία μαζί με τον γιο τους.

Ο Μικ Τζάγκερ και η Μελάνι Χάμρικ

Εκτός από τον Ντεβερό, ο Μικ Τζάγκερ είναι πατέρας ακόμη επτά παιδιών: της Κάρις με την ηθοποιό Μάρσα Χαντ, της Τζέιντ με την πρώην σύζυγό του Μπιάνκα Τζάγκερ, των Ελίζαμπεθ, Τζέιμς, Τζόρτζια Μέι και Γκάμπριελ με την πρώην σύζυγό του Τζέρι Χολ, καθώς και του Λούκας με το μοντέλο Λουσιάνα Μοράντ Γκιμένες.