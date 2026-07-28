Δωρεάν διαμονή σε Airbnb για γιατρούς και νοσηλευτές σε 5 νησιά του Αιγαίου - Νέο πιλοτικό πρόγραμμα

Snapshot Το υπουργείο Υγείας ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς και νοσηλευτές σε πέντε νησιά του Αιγαίου κατά τη θερινή περίοδο.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου σε Σαντορίνη, Πάρο, Ίο, Ρόδο και Τήνο.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην επίλυση του προβλήματος εύρεσης κατοικίας για το υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στα νησιά κατά τη θερινή περίοδο.

Το Υπουργείο Υγείας θα αναλάβει την επιλογή των δικαιούχων γιατρών και νοσηλευτών που θα επωφεληθούν από τη δωρεάν στέγαση. Snapshot powered by AI

Μια νέα πιλοτική συνεργασία, ξεκινά το υπουργείο Υγείας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org, για την παροχή δωρεάν διαμονής σε γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές υγείας, κατά τη θερινή περίοδο.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, σε πέντε νησιά του Αιγαίου με μεγάλη τουριστική κίνηση: στη Σαντορίνη, την Πάρο, την Ίο, τη Ρόδο και την Τήνο.

Συνάντηση για το θέμα πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας, την Τρίτη 28 Ιουλίου, παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με την υποδιοικήτρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Ολυμπία Χριστοφιλέα και τον Υπεύθυνο Δημόσιας Πολιτικής της Airbnb Νίκο Αλεξίου. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί επέκταση του προγράμματος medical stays του Airbnb.org, το οποίο προσφέρει δωρεάν διαμονή σε οικογένειες και άτομα που χρειάζεται να μετακινηθούν εκτός της μόνιμης έδρας τους προκειμένου να λάβουν ιατρική περίθαλψη. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα υλοποιείται σε 10 χώρες. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Airbnb.org, ιδρύθηκε από την Airbnb, με σκοπό την παροχή έκτακτης στέγασης σε περιόδους κρίσης.

«Η στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά μας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας. Γνωρίζουμε ότι κατά τη θερινή περίοδο η εξεύρεση κατοικίας σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς αποτελεί συχνά το σημαντικότερο εμπόδιο για γιατρούς και νοσηλευτές που επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί. Με τη νέα αυτή συνεργασία με το Airbnb.org δίνουμε μια άμεση και ουσιαστική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα, εξασφαλίζοντας δωρεάν στέγαση στους επαγγελματίες υγείας που στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νησιά μας. Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει ότι, όταν ο δημόσιος τομέας και οργανισμοί με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα συνεργάζονται, μπορούν να δώσουν πρακτικές λύσεις προς όφελος τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των κατοίκων και επισκεπτών των νησιών μας. Τέλος, θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Μεταφορών της Ε.Ε. Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος συντόνισε τη σχετική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο» δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η νέα πιλοτική συνεργασία του Airbnb.org με τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στις διοικήσεις των υγειονομικών δομών και στο προσωπικό, μια γρήγορη και ευέλικτη λύση στέγασης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή κρίσιμων υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το υπουργείο Υγείας θα υποδείξει τους δικαιούχους γιατρούς και νοσηλευτές.

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