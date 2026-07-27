ΕΟΔΥ: Η ηπατίτιδα παραμένει «σιωπηλό» πρόβλημα δημόσιας υγείας

Η εξάλειψη των ιογενών ηπατιτίδων Β και C έως το 2030 αποτελεί στρατηγικό στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Διονυσία Προκόπη

ΕΟΔΥ: Η ηπατίτιδα παραμένει «σιωπηλό» πρόβλημα δημόσιας υγείας
ΥΓΕΙΑ
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  • Οι ιογενείς ηπατίτιδες Β και C αποτελούν σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας με 1,3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως παγκοσμίως.
  • Στην Ελλάδα, περίπου 200.000 άτομα είναι φορείς της ηπατίτιδας Β και 70.000 της ηπατίτιδας C, με σημαντικές προόδους στην πρόληψη και θεραπεία τα τελευταία χρόνια.
  • Υπάρχουν εθνικά σχέδια δράσης, εμβολιαστικά προγράμματα και δωρεάν πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες που οδηγούν σε πλήρη ίαση της ηπατίτιδας C.
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στοχεύει στην εξάλειψη των ιογενών ηπατιτίδων Β και C έως το 2030, ενώ η Ελλάδα εφαρμόζει παρεμβάσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου.
  • Η έγκαιρη διάγνωση μέσω απλών εξετάσεων αίματος και η πρόληψη μέσω εμβολιασμού είναι κρίσιμες για τον έλεγχο και την εξάλειψη της νόσου.
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Οι ιογενείς ηπατίτιδες Β και C εξακολουθούν να αποτελούν ένα σοβαρό, αλλά συχνά «σιωπηλό» πρόβλημα δημόσιας υγείας. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ιογενούς Ηπατίτιδας, στις 28 Ιουλίου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόσβασης στη θεραπεία.

Αν και υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι ιών ηπατίτιδας (Α έως Ε), οι ηπατίτιδες Β και C είναι οι πιο σοβαρές, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε χρόνια ηπατίτιδα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Αυτές οι επιπλοκές είναι υπεύθυνες για 1,3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως.

Οι χρόνιες ηπατίτιδες συνήθως έχουν ασυμπτωματικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα πολλά από τα άτομα που έχουν μολυνθεί, να μην το γνωρίζουν. Ωστόσο, υπάρχουν απλές εξετάσεις αίματος οι οποίες εντοπίζουν τους ιούς της ηπατίτιδας και διώχνουν κάθε αμφιβολία, διευκρινίζει ο ΕΟΔΥ.

Η επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι περίπου 200.000 άνθρωποι είναι χρόνιοι φορείς της ηπατίτιδας Β και 70.000 άτομα της ηπατίτιδας C. Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ιογενών ηπατιτίδων, όπως:

  • Δημιουργία Εθνικών Σχεδίων για την εξάλειψη της Ηπατίτιδας Β και C, τα οποία συνιστούν την πολιτική και διοικητική δέσμευση της πολιτείας για την αντιμετώπιση της νόσου.
  • Ένταξη του εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού καθώς αποτελεί το μόνο αποτελεσματικό τρόπο για την πρόληψη της νόσου και των επιπλοκών της.
  • Χρήση συνδυασμού αντιικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ιογενούς ηπατίτιδας Β.
  • Χρήση φαρμάκων νέας γενιάς τα οποία οδηγούν στην πλήρη κάθαρση του ιού και την ίαση της ηπατίτιδας C. Τα νέα αυτά φάρμακα έχουν πάρει έγκριση για τη θεραπεία των παιδιών ηλικίας άνω των 3 ετών.
  • Δωρεάν πρόσβαση στα νέα θεραπευτικά σχήματα. Μέχρι σήμερα έχουν λάβει αγωγή για την ηπατίτιδα C και έχουν θεραπευτεί περίπου 18.000 άτομα.

Ο στόχος εξάλειψης της ηπατίτιδα Β και C

Η εξάλειψη των ιογενών ηπατιτίδων Β και C έως το 2030 αποτελεί στρατηγικό στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στην Ελλάδα, το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ υλοποιούν μία σειρά παρεμβάσεων που περιλαμβάνει εμβολιαστικά προγράμματα, επιδημιολογική επιτήρηση, δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, καθώς και δωρεάν πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ηπατίτιδα Β ενισχύει τη συντονισμένη εθνική προσπάθεια για την εξάλειψη της νόσου, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας και στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Το μήνυμα της παγκόσμιας ημέρας για το 2026, όπως έχει διατυπωθεί από τον ΠΟΥ και την World Hepatitis Alliance, είναι: «Ας βάλουμε τέλος στην ηπατίτιδα!», ας ενώσουμε τη φωνή μας, ας μάθουμε την αλήθεια και ας κάνουμε το πρώτο βήμα: την εξέταση. Η πρόληψη και η θεραπεία είναι στα χέρια μας.

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