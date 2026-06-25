Σχεδόν 380 πνιγμοί συμβαίνουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι: Συμβουλές από τον ΕΟΔΥ για ασφαλή κολύμβηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, η συχνότητα των πνιγμών στη χώρα μας εκτιμάται στους 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού

Ελένη Ευστρατίου

Σχεδόν 380 πνιγμοί συμβαίνουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι: Συμβουλές από τον ΕΟΔΥ για ασφαλή κολύμβηση
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 378 θάνατοι από πνιγμό κάθε καλοκαίρι, με συχνότητα 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού σύμφωνα με τον ΠΟΥ.
  • Τα κύρια αίτια πνιγμού είναι η άγνοια κολύμβησης, η έλλειψη επίβλεψης παιδιών, η κατανάλωση αλκοόλ και η μη χρήση σωσιβίων.
  • Ο ΕΟΔΥ συστήνει κολύμβηση με παρέα, σταδιακή είσοδο στο νερό, επίβλεψη παιδιών και αποφυγή κολύμβησης μετά από φαγητό ή ποτό για την πρόληψη πνιγμών.
  • Ο πνιγμός αποτελεί την τρίτη συχνότερη ακούσια αιτία θανάτου παγκοσμίως και μπορεί να συμβεί μέσα σε 20 έως 60 δευτερόλεπτα.
  • Τα παιδιά κάτω των 5 ετών και οι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από πνιγμό, με τους άνδρες να αποτελούν το 67% των θυμάτων.
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Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για το καλοκαίρι, καθώς διαθέτει πολλές και όμορφες παραλίες με καθαρά νερά.

Όμως, ένα σοβαρό πρόβλημα που εμφανίζεται κάθε χρόνο είναι αυτό του πνιγμού κολυμβητών τόσο σε θάλασσες όσο και πισίνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, η συχνότητα των πνιγμών στη χώρα μας εκτιμάται στους 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού, ενώ τα τελευταία χρόνια καταγράφονται περίπου 378 θανάσιμα περιστατικά ετησίως.

Ο ΕΟΔΥ ενημερώνει σχετικά με τα κύρια αίτια πνιγμών σε θάλασσα και πισίνα και συστήνει ορισμένους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατευτούμε.

Τα κύρια αίτια πνιγμού

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, οι βασικότεροι λόγοι που οδηγούν έναν κολυμβητή σε πνιγμό είναι:

  • Άγνοια κολύμβησης
  • Έλλειψη στενής και αδιάλειπτης επίβλεψης παιδιών
  • Έλλειψη περίφραξης σε κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες)
  • Κατανάλωση αλκοόλ
  • Μη λήψη ιατρικής συμβουλής όταν υφίσταται ιστορικό υποκείμενων νοσημάτων που αυξάνουν τον κίνδυνο πνιγμού (π.χ. καρδιολογικές παθήσεις, άνοια, επιληψία ή άλλες νευρολογικές παθήσεις)
  • Αγνόηση της πρόγνωσης του καιρού
  • Αποτυχία ορθής χρήσης σωσιβίων και προστατευτικού εξοπλισμού σε υδάτινες δραστηριότητες.

Τρόποι προφύλαξης

Ορισμένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε ασφαλείς στο νερό είναι:

  • Κολυμπάμε πάντα με παρέα
  • Μπαίνουμε και βγαίνουμε σταδιακά από το νερό
  • Κολυμπάμε πάντα παράλληλα με την ακτή
  • Δεν κολυμπάμε μετά από φαγητό ή ποτό
  • Αποφεύγουμε να κολυμπάμε σε άγνωστα νερά
  • Επιβλέπουμε αδιάλειπτα τα μικρά παιδιά
  • Συμβουλευόμαστε τον ιατρό μας και λαμβάνουμε πρόσθετα προληπτικά μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του
  • Δεν υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας.

Τρίτη αιτία θανάτου

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ένας πνιγμός μπορεί να συμβεί γρήγορα, συχνά μέσα σε μόλις 20 έως 60 δευτερόλεπτα. Πρόκειται μάλιστα για την τρίτη συχνότερη ακούσια αιτία θανάτου παγκοσμίως.

Γι' αυτό η ενημέρωση, η πρόληψη και η τήρηση βασικών κανόνων ασφάλειας στη θάλασσα αποτελούν προϋποθέσεις για να απολαμβάνουμε με ασφάλεια τα οφέλη της κολύμβησης.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 300.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό κάθε χρόνο, με τα παιδιά και τους νέους να επηρεάζονται δυσανάλογα.

Τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των θανάτων από πνιγμό ενώ παρουσιάζουν την υψηλότερη θνησιμότητα από πνιγμό (10,9 θανάτους/100.000 πληθυσμού), ακολουθούμενα από τους ηλικιωμένους 70 ετών και άνω (7,7 θανάτους/100.000 πληθυσμού).

Οι άνδρες αποτελούν το 67% των θυμάτων ενώ η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο, αντιπροσωπεύοντας το 81% των θυμάτων, είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, αναδεικνύοντας την ανάγκη στοχευμένων δράσεων πρόληψης στην τρίτη ηλικία (Παρατηρητήριο Ατυχημάτων, Safe Water Sports).

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