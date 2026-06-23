Εφιαλτικός καύσωνας παραλύει την Ευρώπη - Δεκάδες νεκροί και πνιγμένοι

Snapshot Ένα ισχυρό και σταθερό σύστημα υψηλής πίεσης έχει εγκλωβίσει τη Δυτική Ευρώπη σε πρωτοφανές κύμα καύσωνα, προκαλώντας τουλάχιστον 20 άμεσους θανάτους και δεκάδες πνιγμούς.

Η Ισπανία καταγράφει θερμοκρασίες έως 45°C, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος με πάνω από 200.000 θανάτους λόγω ζέστης τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η Γαλλία έχει θέσει περισσότερα από τα μισά διοικητικά διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό, με τραγωδίες όπως ο θάνατος δύο παιδιών σε κλειδωμένο αυτοκίνητο και το πρόωρο κλείσιμο του πύργου του Άιφελ λόγω υπερθέρμανσης.

Οι συγκοινωνίες στη Δυτική Ευρώπη υποφέρουν από ακυρώσεις και περιορισμούς, ενώ η Ιταλία εφαρμόζει έκτακτα μέτρα προστασίας για εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους.

Η αύξηση των πνιγμών και η επιδείνωση του κινδύνου πυρκαγιών συνθέτουν μια επιπλέον ανθρωπιστική και περιβαλλοντική κρίση κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Snapshot powered by AI

Ένα πανίσχυρο και στάσιμο σύστημα υψηλής πίεσης, γνωστό ως «Ωμέγα μπλοκ» (Omega block), έχει εγκλωβίσει τη Δυτική Ευρώπη σε έναν εφιαλτικό και πρόωρο καύσωνα, σπάζοντας ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας και προκαλώντας ήδη τουλάχιστον 20 άμεσους θανάτους και δεκάδες πνιγμούς.

Το σφοδρό αυτό κύμα ζέστης, το οποίο έρχεται να προστεθεί σε έναν εξαιρετικά πρώιμο καύσωνα του Μαΐου που είχε κοστίσει τη ζωή σε 101 ανθρώπους στην Ισπανία,μετατρέπει την καθημερινότητα των Ευρωπαίων σε ...κόλαση.

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 44°C με 45°C στον νότο, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εξέδωσε κόκκινο συναγερμό ακόμα και για τον βορά, με την πόλη Σαν Σεμπαστιάν να φτάνει τους 40°C.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή λειτουργεί ως εφαλτήριο για αυτά τα φαινόμενα, φορτώνοντας την ατμόσφαιρα με επιπλέον θερμότητα, ενώ η κατάσταση γίνεται πολύ χειρότερη λόγω του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. Σύμφωνα με τον Akshay Deoras, ανώτερο ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Reading, οι ακραίες θερμοκρασίες γίνονται πολύ πιο έντονες και παρατεταμένες σε σχέση με το παρελθόν.

Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, υπενθυμίζοντας ότι η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη, έχοντας καταγράψει πάνω από 200.000 θανάτους σχετιζόμενους με τη ζέστη τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

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Τραγωδίες στη Γαλλία και λουκέτο σε μνημεία

Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης, με τις αρχές να θέτουν πλέον περισσότερα από τα μισά διοικητικά διαμερίσματα της χώρας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού επιπέδου 1 για «κίνδυνο ζωής», καλώντας 35 εκατομμύρια πολίτες σε επαγρύπνηση.

Η θερμική καταπόνηση έχει αποβεί μοιραία για τρεις ηλικιωμένους (80 έως 95 ετών) στην περιοχή του Μπορντό, ενώ την χώρα έχει συγκλονίσει ο θάνατος δύο παιδιών, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, που βρέθηκαν νεκρά μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους στην πόλη Καρπαντράς, όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 39°C.

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, η εταιρεία διαχείρισης του πύργου του Άιφελ ανακοίνωσε ότι το εμβληματικό μνημείο θα τροποποιήσει εκτάκτως τη λειτουργία του και θα κλείσει πρόωρα στις 4:00 το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου, καθώς οι μεταλλικές δομές δοκιμάζονται κάτω από τον καυτό ήλιο.

Παράλληλα, περισσότερα από 1.300 σχολεία παρέμειναν κλειστά σε όλη τη χώρα και άλλα 4.000 τροποποίησαν το ωράριό τους, ενώ οι περιφερειακές αρχές στο Ιλ-ντε-Φρανς διέθεσαν 1 εκατομμύριο ευρώ για την αγορά εξοπλισμού ψύξης σε 500 εξεταστικά κέντρα.

Στο ενεργειακό μέτωπο, οι αρχές αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία πυρηνικού σταθμού, καθώς η θερμοκρασία των υδάτων στον ποταμό Γαρούνα ξεπέρασε το όριο ασφαλείας των 28°C, καθιστώντας αδύνατη την ψύξη των αντιδραστήρων.

Παράλυση στις συγκοινωνίες, απαγορεύσεις και έξαρση πνιγμών

Οι μετακινήσεις σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη έχουν μετατραπεί σε άσκηση επιβίωσης. Στο Παρίσι και το Βέλγιο –όπου αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ– οι σιδηροδρομικές εταιρείες ακύρωσαν το 10% των δρομολογίων για να περιορίσουν τον κίνδυνο breakdowns και παραμόρφωσης των γραμμών.

Η περιφερειακή πρόεδρος Valérie Pécresse κάλεσε τους πολίτες να εργαστούν από το σπίτι, ενώ ανάλογα μέτρα εφαρμόζει και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός για τη νότια Αγγλία με προβλέψεις για 39°C, απειλώντας το ιστορικό ρεκόρ του 1976.

Στην Ιταλία, η κυβέρνηση ενεργοποίησε έκτακτα εργασιακά μέτρα και επιδόματα αναστολής για την προστασία των εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους, όπως οικοδόμοι και αγρότες, σε 12 πόλεις που βρίσκονται στο κόκκινο, ανάμεσα στις οποίες το Μιλάνο, η Ρώμη και η Φλωρεντία.

Η προσπάθεια των πολιτών να βρουν ανάσες δροσιάς έχει οδηγήσει σε μια παράλληλη τραγωδία, με μια δραματική έξαρση θανατηφόρων πνιγμών. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι, κυρίως νεαρής ηλικίας, έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία προσπαθώντας να κολυμπήσουν σε μη ελεγχόμενες ή απαγορευμένες υδάτινες περιοχές, ενώ στη Γερμανία η Ένωση Διάσωσης (DLRG) κατέγραψε 6 πνιγμούς μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο, την ίδια ώρα που στο Βερολίνο διακόπηκε ο τελικός του τένις Berlin Open λόγω σφοδρών καταιγίδων που ξέσπασαν μέσα στη ζέστη.

Για να περιοριστεί ο κίνδυνος αφυδάτωσης και ατυχημάτων, η γαλλική κυβέρνηση επέβαλε αυστηρή απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους κατά τη διάρκεια του Street Music Festival, ενώ πολλές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν.

Red heatwave alerts as Europe braces for week of extreme heat pic.twitter.com/IMgOR4OhRv — LEFT Entertainment- Warroom Attacks ?️? (@dhivaka_gorky) June 23, 2026

Σαν να μην έφταναν αυτά, η έντονη ζέστη επιδεινώνει τον κίνδυνο πυρκαγιών, αφού το έδαφος παραμένει ξερό από τον προηγούμενο μήνα.

Ήδη στο διαμέρισμα Cher της Γαλλίας, μια πυρκαγιά κατέκαψε 25 εκτάρια καλλιεργειών και ανάγκασε 50 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, επιβεβαιώνοντας τις προειδοποιήσεις της Υπουργού Υγείας, Stéphanie Rist, ότι οι ανθρώπινοι οργανισμοί υποφέρουν πλέον από τη συσσωρευμένη θερμότητα των συνεχόμενων τροπικών νυχτών.

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