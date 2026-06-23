Καύσωνας, ο «σιωπηλός δολοφόνος»: Πάνω από 200.000 θάνατοι από τη ζέστη στην Ευρώπη από το 2022

Snapshot Από το 2022, πάνω από 200.000 θάνατοι στην Ευρώπη αποδίδονται σε ακραίες θερμοκρασίες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο, προκαλώντας αύξηση καυσώνων και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η Γαλλία κατέγραψε τουλάχιστον 18 θανάτους από τον πρόσφατο καύσωνα, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών που βρέθηκαν μέσα σε καυτό αυτοκίνητο.

Ο ΠΟΥ καλεί σε αυστηρότερα μέτρα προστασίας, όπως συστήματα προειδοποίησης, βελτίωση πολεοδομικού σχεδιασμού και φροντίδα των ευάλωτων ομάδων.

Η κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθιστώντας απαραίτητη μια συντονισμένη και θεσμική απάντηση. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία, ανάμεσά τους δύο παιδιά που αφέθηκαν μέσα σε ένα καυτό αυτοκίνητο, καθώς ένα ακραίο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, καταρρίπτοντας ρεκόρ θερμοκρασίας σε αρκετές πόλεις τη Δευτέρα. Καθώς τα σχολεία στη Γαλλία έκλεισαν ή τροποποίησαν τα ωράρια, οι μετεωρολόγοι στη Βρετανία προέβλεψαν ότι οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να σπάσουν τα ρεκόρ για τον Ιούνιο αυτή την εβδομάδα.

Η θερμοκρασία στο Μπορντό, στη δυτική οινοπαραγωγική περιοχή της Γαλλίας, σκαρφάλωσε στους 41,9 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Πουατιέ στην κεντρική Γαλλία έφτασε τους 41,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό που είχε σημειωθεί το 1947.

Στο Σαν Σεμπαστιάν, στον παραδοσιακά ψυχρότερο βορρά της Ισπανίας, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, υπερδιπλάσια από τον ιστορικό μέσο όρο της πόλης για τις 22 Ιουνίου, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor ,το οποίο έδειξε την Ευρώπη ως την ήπειρο που απέχει περισσότερο από τα ιστορικά της φυσιολογικά επίπεδα τη Δευτέρα. Μια έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού διαπίστωσε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο.

Οι πρώτες βοήθειες δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν στη ζωή δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, τα οποία βρέθηκαν αναίσθητα από τη μητέρα τους στο οικογενειακό αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους, δήλωσε εισαγγελέας στο Καρπεντράς, στη νοτιοανατολική Γαλλία.Τρεις ηλικιωμένοι, ηλικίας μεταξύ 80 και 95 ετών, πέθαναν το Σαββατοκύριακο στην περιοχή του Μπορντό από προβλήματα υγείας που προκλήθηκαν από τον καύσωνα, δήλωσε η τοπική κυβερνητική αξιωματούχος Σόφι Μπρόκας στο France TV αργά την Κυριακή.

«Κολυμπήστε μόνο σε μέρη που επιβλέπονται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της γαλλικής υπηρεσίας πολιτικής ασφάλειας, Ζερόμ Μπουλανζέ, μετά από αναφορές για 13 πνιγμούς από την Κυριακή έως τη Δευτέρα. Οι θάνατοι από πνιγμό αυξήθηκαν κατά 172% στη Γαλλία πέρυσι κατά τη διάρκεια των καυσώνων, καθώς οι κολυμβητές προσπαθούσαν να δροσιστούν.

Το κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης είναι γνωστό ως φαινόμενο «Ωμέγα Μπλοκ» επειδή παίρνει το σχήμα του ελληνικού γράμματος, με μια διόγκωση θερμού αέρα στη μέση και πιο δροσερό αέρα εκατέρωθεν, δήλωσε η Κλερ Μπαρνς, ερευνήτρια σε ακραία καιρικά φαινόμενα και κλίμα στο Imperial College στο Λονδίνο. «Τραβάει ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική, από τη Σαχάρα, και γι' αυτό έχουμε αυτή την πραγματικά έντονη ζέστη. Κινείται πολύ αργά και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου άνεμος, ούτε αεράκι για ανάπαυλα», είπε.Τα κύματα καύσωνα και οι καταιγίδες εντείνονται από την κλιματική αλλαγή, ωθώντας τις θερμοκρασίες υψηλότερα και προκαλώντας περισσότερες βροχοπτώσεις.

Βρετανία: Ο καύσωνας καταρρίπτει το ρεκόρ του 1976

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, δήλωσε χθες ότι ένα τετραήμερο κύμα καύσωνα στη χώρα θα μπορούσε να ωθήσει τις θερμοκρασίες πάνω από τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα μέρη, καταρρίπτοντας εύκολα το ρεκόρ του Ιουνίου των 35,6 βαθμών Κελσίου που είχε σημειωθεί το 1957 και το 1976.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η Βρετανία είχε καταρρίψει το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για τον Μάιο. Το Παρίσι αναμενόταν να καταγράψει την υψηλότερη θερμοκρασία για τον Ιούνιο, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38,4 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Meteo-France. «Βλέπουμε θερμοκρασίες μεταξύ 5 και 10 βαθμών πάνω από το κανονικό για αυτή την εποχή του χρόνου, και σε ορισμένες βόρειες περιοχές ακόμη και πάνω από 10 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο», δήλωσε ο Ρουμπέν ντελ Κάμπο, εκπρόσωπος της ισπανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας AEMET.

Kόκκινος συναγερμός στην Ιταλία

Η Ιταλία εξέδωσε τη Δευτέρα κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 12 πόλεις. Η εταιρεία κοινής ωφέλειας Iren διπλασίασε τις βάρδιες των εργαζομένων και πρόσθεσε γεννήτριες για να αντιμετωπίσει τις σποραδικές διακοπές ρεύματος στο Τορίνο, καθώς το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετώπιζε πιέσεις, δήλωσε εκπρόσωπος.Πουλιά όπως τα πετροχελίδονα, τα χελιδόνια, τα σπουργίτια και τα ψαρόνια, που φτιάχνουν τις φωλιές τους στις μαρκίζες των στεγών, έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, δήλωσε η Romaine de Jaegere, ιδρύτρια του καταφυγίου Κέντρου Αποκατάστασης Ζώων που Ζουν στην Άγρια Φύση στο Temploux του Βελγίου.

«Οι θερμοκρασίες στις στέγες μπορούν μερικές φορές να φτάσουν τους 50, ακόμη και τους 60 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, προτιμούν να πηδούν παρά να αφήσουν τον εαυτό τους να πεθάνει και κυριολεκτικά να τα μαγειρέψει στις φωλιές τους», είπε ο De Jaegere, προσθέτοντας ότι το καταφύγιο είχε δεχτεί 150 ζώα τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Πάνω από 200.000 οι νεκροί στη Γαλλία

Περισσότερες από 200.000 ζωές έχουν χαθεί από τον «σιωπηλό δολοφόνο» της ζέστης στην Ευρώπη από το 2022, δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς ένα συνεχιζόμενο κύμα καύσωνα απειλεί μεγάλο μέρος της Ευρώπης και προκάλεσε δεκάδες θανάτους στη Γαλλία. «Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελούν σαφή και παρόντα κίνδυνο και η πιο άμεση και θανατηφόρα εκδήλωσή της είναι η ακραία ζέστη», δήλωσε ο Χανς Ανρί Κλούγκε, διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη.

«Η ζέστη είναι ένας σιωπηλός δολοφόνος, αλλά όχι αναπόφευκτος», δήλωσε ο Κλούγκε σε πρόσφατη εκδήλωση στο Βερολίνο για την παρουσίαση νέων κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία ζωών από την ακραία ζέστη. Η υπερβολική ζέστη επηρεάζει ιδιαίτερα τους πολύ ηλικιωμένους και τους πολύ νέους, καθώς και άτομα με καρδιακές, νεφρικές και άλλες παθήσεις, προκαλώντας αφυδάτωση, θερμοπληξία και επιδείνωση υπαρχουσών παθήσεων.

Οι περισσότεροι από τους 200.000 θανάτους ήταν «εντελώς αποτρέψιμοι», είπε ο Κλούγκε, και ο αριθμός ήταν «η κορυφή του παγόβουνου, με εκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους να επηρεάζονται σωματικά και ψυχικά». Οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική κρίση εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι καύσωνες, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες που γίνονται πιο έντονα και συχνά. Ο Κλούγκε δήλωσε ότι η Ευρώπη «θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο».

Οι οδηγίες του ΠΟΥ προτρέπουν τις αρχές να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικά συστήματα προειδοποίησης για τη ζέστη και επικοινωνία με τις ευάλωτες ομάδες. Ζητά την ανάληψη περισσότερων δράσεων για τη μείωση της έκθεσης σε ακραία ζέστη μέσω μέτρων πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως η δημιουργία και η διατήρηση περισσότερων χώρων πρασίνου.

Άλλες συμβουλές περιλαμβάνουν τον έλεγχο από τις κοινωνικές υπηρεσίες ότι οι ηλικιωμένοι παραμένουν ενυδατωμένοι, αλλά και την αλλαγή στις βάρδιες των εργαζομένων ώστε να μπορούν να αποφεύγουν τον μεσημεριανό ήλιο. Ενώ η ατομική δράση, όπως η αποφυγή της έντασης, ήταν σημαντική, «δεν αρκεί για την καταπολέμηση μιας συστημικής κρίσης», δήλωσε ο Κλούγκε, ζητώντας μια «συντονισμένη, ισχυρή και θεσμική απάντηση».

Στο τέλος Μαΐου, μια περιοχή της δυτικής Ευρώπης βίωσε ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα στις αρχές του καλοκαιριού, σε αυτό που ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, χαρακτήρισε «μια βάναυση υπενθύμιση των κλιμακούμενων επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης». Οι αρχές στην Ισπανία δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι φέτος κατέγραψαν τον υψηλότερο αριθμό θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη για τον μήνα Μάιο από το 2015.

Διαβάστε επίσης