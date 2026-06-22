Ευρώπη: Κόκκινος συναγερμός λόγω θερμικού θόλου - Η Γαλλία απαγορεύει τη δημόσια κατανάλωση αλκοόλ

Snapshot Η Ευρώπη βιώνει δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης μέσα σε δύο μήνες, με θερμοκρασίες άνω των 40°C λόγω θερμικού θόλου.

Η Γαλλία απαγόρευσε τη δημόσια κατανάλωση αλκοόλ και έκλεισε περισσότερα από 800 σχολεία εξαιτίας της σοβαρής θερμοκρασιακής κρίσης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση ακραίας ζέστης και αναμένει τροπικές νύχτες με θερμοκρασίες άνω των 20°C.

Η Ισπανία αντιμετωπίζει θερμοκρασίες πάνω από 38°C και έκλεισε ειδική ζώνη φιλάθλων του Μουντιάλ λόγω ζέστης.

Οι επιστήμονες συνδέουν την αύξηση των ακραίων καυσώνων με την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο El Niño, προειδοποιώντας για συχνότερα και εντονότερα επεισόδια στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Η Ευρώπη βιώνει το δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης μέσα σε μόλις δύο μήνες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40°C σε πολλές περιοχές και να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες σε μεγάλο μέρος της ταχύτερα θερμαινόμενης ηπείρου του πλανήτη. Η Γαλλία απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, η Ισπανία έκλεισε ζώνη φιλάθλων του Μουντιάλ και το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζεται για την πιθανή κατάρριψη του ιστορικού ρεκόρ θερμοκρασίας Ιουνίου.

Προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη είχαν εκδοθεί τη Δευτέρα σε 26 χώρες, από την Ιρλανδία έως την Ελλάδα, καθώς η Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα καύσωνα που έχουν καταγραφεί ποτέ μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του διεθνούς δικτύου CNN.

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε έναν «θερμικό θόλο» (heat dome) που έχει εγκατασταθεί πάνω από την Ευρώπη για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες. Πρόκειται για ένα επίμονο σύστημα υψηλών πιέσεων που λειτουργεί σαν καπάκι πάνω από μια κατσαρόλα, παγιδεύοντας τον θερμό αέρα και ωθώντας τον προς το έδαφος.

Τα κύματα καύσωνα ενισχύονται επίσης από την ανάπτυξη ενός ισχυρού φαινομένου El Niño στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο είναι γνωστό ότι αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων θερμοκρασιών παγκοσμίως.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τέτοια φαινόμενα γίνονται ολοένα συχνότερα και εντονότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί η καύση ορυκτών καυσίμων.

Η Γαλλία σε κατάσταση συναγερμού

Στη Γαλλία, η ακραία ζέστη δεν υποχωρεί. Περισσότερες από τις μισές από τις 96 διοικητικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονταν την Κυριακή σε κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, ενώ σε ορισμένες περιοχές η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40°C.

Η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή ώστε η κυβέρνηση απαγόρευσε τη δημόσια κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ετήσιας μουσικής γιορτής Fête de la Musique, η οποία συγκεντρώνει εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους.

«Σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το κράτος και τους φορείς του έχουν δοθεί οδηγίες να μην προσφέρεται αλκοόλ», ανακοίνωσε το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού.

Η Δευτέρα ήταν ακόμη πιο θερμή, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 42°C. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει περισσότερα από 800 σχολεία.

Παράλληλα, αρκετές περιοχές κατέρριψαν ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας.

Ρεκόρ θερμοκρασιών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε σπάνια «κόκκινη προειδοποίηση ακραίας ζέστης» για την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Παράλληλα, η χώρα αναμένεται να βιώσει και «τροπικές νύχτες», κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20°C. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η νυχτερινή ζέστη είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς δεν επιτρέπει στον οργανισμό να ανακάμψει από την καταπόνηση της ημέρας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Royal Meteorological Society, Liz Bentley, προειδοποίησε ότι πρόκειται για δύο συνεχόμενους μήνες κατά τους οποίους τα ρεκόρ θερμοκρασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο καταρρίπτονται με διαφορά άνω των 2 βαθμών Κελσίου.

Ο μετεωρολόγος του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ, Akshay Deoras, χαρακτήρισε το φαινόμενο «θερμικό φούρνο που τροφοδοτείται από θερμικό θόλο».

Ακραία ζέστη και στην Ισπανία

Και η Ισπανία αντιμετωπίζει θερμοκρασίες άνω των 38°C, ενώ σε περιοχές της νοτιοανατολικής ακτής, στην επαρχία της Αλμέρια, οι νυχτερινές θερμοκρασίες δεν έπεσαν κάτω από τους 30°C.

Στη Μαδρίτη, οι αρχές έκλεισαν την Κυριακή ειδική ζώνη φιλάθλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξαιτίας της αφόρητης ζέστης.

Η «σιωπηλή δολοφόνος»

Η ζέστη χαρακτηρίζεται συχνά ως «σιωπηλός δολοφόνος». Σε αντίθεση με τους τυφώνες, τις πλημμύρες ή τις πυρκαγιές, δεν αφήνει θεαματικές εικόνες καταστροφής, αλλά παραμένει το πιο θανατηφόρο ακραίο καιρικό φαινόμενο.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά όταν συνδυάζονται με υψηλή υγρασία, δυσκολεύουν σημαντικά τον φυσικό μηχανισμό ψύξης του ανθρώπινου σώματος.

Σύμφωνα με τον World Health Organization, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ακραίες θερμοκρασίες τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται, τέτοιου είδους ακραίοι καύσωνες θα γίνονται ολοένα πιο συχνοί και πιο έντονοι. «Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αυτό το γεγονός, φορτώνοντας την ατμόσφαιρα με επιπλέον θερμότητα και καθιστώντας τις ακραίες θερμοκρασίες πολύ εντονότερες απ’ ό,τι στο παρελθόν», υπογράμμισε ο Ακσάι Ντεόρας.

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