Ευρώπη: Κόκκινος συναγερμός λόγω θερμικού θόλου - Η Γαλλία απαγορεύει τη δημόσια κατανάλωση αλκοόλ

Η Γαλλία απαγορεύει τη δημόσια κατανάλωση αλκοόλ καθώς η Ευρώπη «ψήνεται» κάτω από έναν θερμικό θόλο για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες

Newsbomb

Ευρώπη: Κόκκινος συναγερμός λόγω θερμικού θόλου - Η Γαλλία απαγορεύει τη δημόσια κατανάλωση αλκοόλ
FILE - Stephanie Touissaint, foreground, uses a fan to keep cool in the sweltering heat at Eiffel Tower Stadium during a beach volleyball match between Cuba and Brazil at the 2024 Summer Olympics, July 30, 2024, in Paris, France. (AP Photo/Robert F. Bukaty, File)
AP
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρώπη βιώνει δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης μέσα σε δύο μήνες, με θερμοκρασίες άνω των 40°C λόγω θερμικού θόλου.
  • Η Γαλλία απαγόρευσε τη δημόσια κατανάλωση αλκοόλ και έκλεισε περισσότερα από 800 σχολεία εξαιτίας της σοβαρής θερμοκρασιακής κρίσης.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση ακραίας ζέστης και αναμένει τροπικές νύχτες με θερμοκρασίες άνω των 20°C.
  • Η Ισπανία αντιμετωπίζει θερμοκρασίες πάνω από 38°C και έκλεισε ειδική ζώνη φιλάθλων του Μουντιάλ λόγω ζέστης.
  • Οι επιστήμονες συνδέουν την αύξηση των ακραίων καυσώνων με την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο El Niño, προειδοποιώντας για συχνότερα και εντονότερα επεισόδια στο μέλλον.
Snapshot powered by AI

Η Ευρώπη βιώνει το δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης μέσα σε μόλις δύο μήνες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40°C σε πολλές περιοχές και να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες σε μεγάλο μέρος της ταχύτερα θερμαινόμενης ηπείρου του πλανήτη. Η Γαλλία απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, η Ισπανία έκλεισε ζώνη φιλάθλων του Μουντιάλ και το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζεται για την πιθανή κατάρριψη του ιστορικού ρεκόρ θερμοκρασίας Ιουνίου.

Προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη είχαν εκδοθεί τη Δευτέρα σε 26 χώρες, από την Ιρλανδία έως την Ελλάδα, καθώς η Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα καύσωνα που έχουν καταγραφεί ποτέ μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του διεθνούς δικτύου CNN.

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε έναν «θερμικό θόλο» (heat dome) που έχει εγκατασταθεί πάνω από την Ευρώπη για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες. Πρόκειται για ένα επίμονο σύστημα υψηλών πιέσεων που λειτουργεί σαν καπάκι πάνω από μια κατσαρόλα, παγιδεύοντας τον θερμό αέρα και ωθώντας τον προς το έδαφος.

Τα κύματα καύσωνα ενισχύονται επίσης από την ανάπτυξη ενός ισχυρού φαινομένου El Niño στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο είναι γνωστό ότι αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων θερμοκρασιών παγκοσμίως.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τέτοια φαινόμενα γίνονται ολοένα συχνότερα και εντονότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί η καύση ορυκτών καυσίμων.

Η Γαλλία σε κατάσταση συναγερμού

Στη Γαλλία, η ακραία ζέστη δεν υποχωρεί. Περισσότερες από τις μισές από τις 96 διοικητικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονταν την Κυριακή σε κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, ενώ σε ορισμένες περιοχές η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40°C.

Η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή ώστε η κυβέρνηση απαγόρευσε τη δημόσια κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ετήσιας μουσικής γιορτής Fête de la Musique, η οποία συγκεντρώνει εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους.

«Σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το κράτος και τους φορείς του έχουν δοθεί οδηγίες να μην προσφέρεται αλκοόλ», ανακοίνωσε το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού.

Η Δευτέρα ήταν ακόμη πιο θερμή, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 42°C. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει περισσότερα από 800 σχολεία.

Παράλληλα, αρκετές περιοχές κατέρριψαν ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας.

Ρεκόρ θερμοκρασιών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε σπάνια «κόκκινη προειδοποίηση ακραίας ζέστης» για την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Παράλληλα, η χώρα αναμένεται να βιώσει και «τροπικές νύχτες», κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20°C. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η νυχτερινή ζέστη είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς δεν επιτρέπει στον οργανισμό να ανακάμψει από την καταπόνηση της ημέρας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Royal Meteorological Society, Liz Bentley, προειδοποίησε ότι πρόκειται για δύο συνεχόμενους μήνες κατά τους οποίους τα ρεκόρ θερμοκρασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο καταρρίπτονται με διαφορά άνω των 2 βαθμών Κελσίου.

Ο μετεωρολόγος του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ, Akshay Deoras, χαρακτήρισε το φαινόμενο «θερμικό φούρνο που τροφοδοτείται από θερμικό θόλο».

Ακραία ζέστη και στην Ισπανία

Και η Ισπανία αντιμετωπίζει θερμοκρασίες άνω των 38°C, ενώ σε περιοχές της νοτιοανατολικής ακτής, στην επαρχία της Αλμέρια, οι νυχτερινές θερμοκρασίες δεν έπεσαν κάτω από τους 30°C.

Στη Μαδρίτη, οι αρχές έκλεισαν την Κυριακή ειδική ζώνη φιλάθλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξαιτίας της αφόρητης ζέστης.

Η «σιωπηλή δολοφόνος»

Η ζέστη χαρακτηρίζεται συχνά ως «σιωπηλός δολοφόνος». Σε αντίθεση με τους τυφώνες, τις πλημμύρες ή τις πυρκαγιές, δεν αφήνει θεαματικές εικόνες καταστροφής, αλλά παραμένει το πιο θανατηφόρο ακραίο καιρικό φαινόμενο.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά όταν συνδυάζονται με υψηλή υγρασία, δυσκολεύουν σημαντικά τον φυσικό μηχανισμό ψύξης του ανθρώπινου σώματος.

Σύμφωνα με τον World Health Organization, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ακραίες θερμοκρασίες τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται, τέτοιου είδους ακραίοι καύσωνες θα γίνονται ολοένα πιο συχνοί και πιο έντονοι. «Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αυτό το γεγονός, φορτώνοντας την ατμόσφαιρα με επιπλέον θερμότητα και καθιστώντας τις ακραίες θερμοκρασίες πολύ εντονότερες απ’ ό,τι στο παρελθόν», υπογράμμισε ο Ακσάι Ντεόρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αργεντινή - Αυστρία 2-0: Κορυφαίος στην ιστορία ο Μέσι, στους «32» η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια - Βίντεο

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Εκπνέει η υποβολή δήλωσης - Έλεγχοι και πρόστιμα από αύριο

22:01LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την 2,5 μηνών κορούλα της, Ξένια

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Πυροβολισμοί στο Μόντρεαλ, τρεις νεκροί ανάμεσά τους ο ύποπτος

21:39ΚΑΙΡΟΣ

Ευρώπη: Κόκκινος συναγερμός λόγω θερμικού θόλου - Η Γαλλία απαγορεύει τη δημόσια κατανάλωση αλκοόλ

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τι ισχυρίζεται φίλος του βασικού υπόπτου

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο μαρτυρικός θάνατος της Σταυρούλας και το «θέατρο» του δράστη στον αδερφό της - Ηχητικό

21:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών ο καύσωνας που θα «χτυπήσει» τα Βαλκάνια - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό το επόμενο 10ημερο

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στη Γερμανία: Έρχεται σύνταξη στα 70; Το σχέδιο που σοκάρει και διχάζει τους Γερμανούς

21:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βίντεο: Ο Μέσι πέρασε στην αιωνιότητα – Σκόραρε κόντρα στην Αυστρία και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Βουλή: Άρση της ασυλίας της Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

20:52TRAVEL

Ένα ελληνικό νησί με δωρεάν διαμονή, υπό μία προϋπόθεση

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην Ινδία: Πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν – Τρομακτικά βίντεο

20:46LIFESTYLE

Η Μαντόνα αποκαλύπτει γιατί δεν αγαπά πλέον τις προκλητικές εμφανίσεις

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου - Βρέθηκε νεκρός στο Γουδή

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – 16χρονη έριξε γροθιά σε συνομήλική της

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ: Το Ιράν θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ακραίφνιο: Κτηνοτροφική μονάδα τυλίχθηκε στις φλόγες - Κάηκαν δεκάδες ζώα

20:13LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ λέει «Thank U, Next» στους πρώην της, μαζί με το παιδί του Μπεν Άφλεκ - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

19:08LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Καίτη Γαρμπή: Ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της - «Ζητώ την προσευχή σας»

20:52TRAVEL

Ένα ελληνικό νησί με δωρεάν διαμονή, υπό μία προϋπόθεση

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τι ισχυρίζεται φίλος του βασικού υπόπτου

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου - Βρέθηκε νεκρός στο Γουδή

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο μαρτυρικός θάνατος της Σταυρούλας και το «θέατρο» του δράστη στον αδερφό της - Ηχητικό

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη, δεν φτάνει στη χώρα μας – Ο Μαρουσάκης εξηγεί

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

21:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών ο καύσωνας που θα «χτυπήσει» τα Βαλκάνια - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό το επόμενο 10ημερο

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb

21:39ΚΑΙΡΟΣ

Ευρώπη: Κόκκινος συναγερμός λόγω θερμικού θόλου - Η Γαλλία απαγορεύει τη δημόσια κατανάλωση αλκοόλ

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Qatargate: Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην Ινδία: Πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν – Τρομακτικά βίντεο

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ακραίφνιο: Κτηνοτροφική μονάδα τυλίχθηκε στις φλόγες - Κάηκαν δεκάδες ζώα

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Προκαλεί η σύζυγος του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Ήταν παράξενη γυναίκα, του έστησαν πλεκτάνη»

12:15WHAT THE FACT

Πούλησαν την εταιρεία τους για 1,38 δισ., την αγόρασαν πίσω για 415 εκατ. και την απογείωσαν με AI

21:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βίντεο: Ο Μέσι πέρασε στην αιωνιότητα – Σκόραρε κόντρα στην Αυστρία και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

19:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική καταδίωξη: Ξεκίνησε από Μέγαρα, κατέληξε στο Κερατσίνι – Η μηχανή έπεσε πάνω σε σχολικό, τραυματίες οι αναβάτες

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αδελφός του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη - Πνίγηκε ενώ κολυμπούσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ