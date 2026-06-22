Καιρός: Στους 35℃ σήμερα η θερμοκρασία – Πού θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες

Snapshot Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός με θερμοκρασίες έως 35℃ σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και ορεινά της Θεσσαλίας.

Παρά τις τοπικές αστάθειες, ο καλός καιρός θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως 42℃ στη Γαλλία και έως 40℃ σε Ιταλία και Γερμανία.

Η Ελλάδα παραμένει εκτός της κύριας ζώνης ακραίας ζέστης και δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τον καύσωνα τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της εβδομάδας. Snapshot powered by AI

Ο ήλιος θα κυριαρχήσει σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με τον καιρό να είναι γενικά αίθριος, φέρνοντας υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 – 35 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, το απόγευμα αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, καθώς και στα ορεινά της Δυτικής και Βόρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Παρά τις πρόσκαιρες αυτές αστάθειες, ο καλός καιρός θα παραμείνει στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Όπως υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος, η Δυτική Ευρώπη θα συνεχίσει να δοκιμάζεται τις επόμενες ημέρες από ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, το οποίο επηρεάζει κυρίως την Ιβηρική Χερσόνησο και τη Γαλλία. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες επεκτείνονται και προς τα κεντρικά τμήματα της Ευρώπης, ωστόσο με πιο εξασθενημένη ένταση.

Στη Γαλλία αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 – 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ, σε Ιταλία και Γερμανία ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 38 – 40 βαθμών Κελσίου.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μαρουσάκης, το συγκεκριμένο κύμα ζέστης δεν φαίνεται να επηρεάζει την Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας, με τη χώρα να παραμένει εκτός της κύριας ζώνης των ακραία υψηλών θερμοκρασιών.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη: