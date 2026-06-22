Καιρός: Προ των πυλών ο καύσωνας που θα «χτυπήσει» τα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεάσει την χώρα μας

Η πρόγνωση του καιρού από τον Θοδωρή Κολυδά

Παναγιώτης Βελισσάρης

Καιρός: Προ των πυλών ο καύσωνας που θα «χτυπήσει» τα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεάσει την χώρα μας

AP

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Τα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό του επόμενου δεκαημέρου αναλύει σε νέα ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Παρά τη μετατόπιση θερμότερων αερίων μαζών προς τα βόρεια Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, η Ελλάδα δεν φαίνεται —με τα σημερινά δεδομένα— να μπαίνει στον πυρήνα ενός έντονου ή παρατεταμένου θερμού επεισοδίου, αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος.

Η ζέστη θα υπάρχει, κυρίως στα ηπειρωτικά, όμως παραμένει μέσα σε πιο ελεγχόμενα επίπεδα, ενώ το μελτέμι στο Αιγαίο λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός μετριασμού των θερμοκρασιών στα ανατολικά και νότια.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Το φαινόμενο El Niño στο «μικροσκόπιο» του Αστεροσκοπείου Αθηνών – Σε λειτουργία νέο Παρατηρητήριο

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θέτει στη διάθεση της επιστημονικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού ένα νέο, εξειδικευμένο «εργαλείο» παρακολούθησης του φαινομένου El Niño μέσω της πλατφόρμας meteo.gr, ενισχύοντας σημαντικά την πρόσβαση σε κρίσιμα κλιματικά δεδομένα παγκόσμιας σημασίας.

Το νέο Παρατηρητήριο El Niño επιτρέπει την παρακολούθηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό και των αποκλίσεων από τις κανονικές κλιματικές τιμές, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα για την εξέλιξη ενός από τα σημαντικότερα κλιματικά φαινόμενα του πλανήτη, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Στέφανος Ντάφης και Κώστας Λαγουβάρδος.

Το El Niño και η αντίθετη φάση του, La Niña, αποτελούν τις δύο βασικές εκφάνσεις της Νότιας Ταλάντωσης (ENSO), ενός μηχανισμού φυσικής μεταβλητότητας που επηρεάζει το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα. Παρ’ ότι το φαινόμενο εκδηλώνεται στον τροπικό Ειρηνικό, οι επιδράσεις του μπορούν να επεκταθούν σε πολλές περιοχές του κόσμου, επηρεάζοντας τις βροχοπτώσεις, τις θερμοκρασίες και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Στο νέο Παρατηρητήριο παρουσιάζεται η εβδομαδιαία εξέλιξη της θερμοκρασίας της θάλασσας και των αποκλίσεών της στις τέσσερις βασικές περιοχές Niño. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον δείκτη Niño 3.4, ο οποίος αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο βασικός δείκτης για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των φάσεων El Niño και La Niña.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την τρέχουσα απόκλιση της θερμοκρασίας στην περιοχή Niño 3.4, να συμβουλεύονται αναλυτικούς πίνακες δεδομένων για κάθε περιοχή Niño και να εξετάζουν καθημερινά επικαιροποιημένους χάρτες των αποκλίσεων της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας στον Ειρηνικό Ωκεανό.

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