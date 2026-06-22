Το φαινόμενο El Niño στο «μικροσκόπιο» του Αστεροσκοπείου Αθηνών – Σε λειτουργία νέο Παρατηρητήριο

Snapshot Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δημιούργησε νέο ψηφιακό Παρατηρητήριο για την παρακολούθηση του φαινομένου El Niño σε πραγματικό χρόνο μέσω της πλατφόρμας meteo.gr.

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό και τις αποκλίσεις από τις κανονικές κλιματικές τιμές.

Δίνεται έμφαση στον δείκτη Niño 3.4, που θεωρείται βασικός για την αξιολόγηση των φάσεων El Niño και La Niña.

Η πλατφόρμα παρέχει εβδομαδιαία ενημέρωση, αναλυτικούς πίνακες δεδομένων και επικαιροποιημένους χάρτες θερμοκρασιών για τις τέσσερις περιοχές Niño.

Το φαινόμενο El Niño επηρεάζει παγκόσμια το κλιματικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων βροχοπτώσεων, θερμοκρασιών και ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θέτει στη διάθεση της επιστημονικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού ένα νέο, εξειδικευμένο «εργαλείο» παρακολούθησης του φαινομένου El Niño μέσω της πλατφόρμας meteo.gr, ενισχύοντας σημαντικά την πρόσβαση σε κρίσιμα κλιματικά δεδομένα παγκόσμιας σημασίας.

Το νέο Παρατηρητήριο El Niño επιτρέπει την παρακολούθηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό και των αποκλίσεων από τις κανονικές κλιματικές τιμές, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα για την εξέλιξη ενός από τα σημαντικότερα κλιματικά φαινόμενα του πλανήτη, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Στέφανος Ντάφης και Κώστας Λαγουβάρδος.

Το El Niño και η αντίθετη φάση του, La Niña, αποτελούν τις δύο βασικές εκφάνσεις της Νότιας Ταλάντωσης (ENSO), ενός μηχανισμού φυσικής μεταβλητότητας που επηρεάζει το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα. Παρ’ ότι το φαινόμενο εκδηλώνεται στον τροπικό Ειρηνικό, οι επιδράσεις του μπορούν να επεκταθούν σε πολλές περιοχές του κόσμου, επηρεάζοντας τις βροχοπτώσεις, τις θερμοκρασίες και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Στο νέο Παρατηρητήριο παρουσιάζεται η εβδομαδιαία εξέλιξη της θερμοκρασίας της θάλασσας και των αποκλίσεών της στις τέσσερις βασικές περιοχές Niño. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον δείκτη Niño 3.4, ο οποίος αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο βασικός δείκτης για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των φάσεων El Niño και La Niña.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την τρέχουσα απόκλιση της θερμοκρασίας στην περιοχή Niño 3.4, να συμβουλεύονται αναλυτικούς πίνακες δεδομένων για κάθε περιοχή Niño και να εξετάζουν καθημερινά επικαιροποιημένους χάρτες των αποκλίσεων της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Διαβάστε επίσης