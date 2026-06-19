El Niño: Δορυφόρος κατέγραψε την πρώτη ανησυχητική εικόνα του φαινομένου - Επιβεβαιώνει η ΝΟΑΑ

Ο ρόλος των δορυφόρων και των υποθαλάσσιων κυμάτων θερμότητας

Δημήτρης Δρίζος

El Niño: Δορυφόρος κατέγραψε την πρώτη ανησυχητική εικόνα του φαινομένου - Επιβεβαιώνει η ΝΟΑΑ
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  • Το φαινόμενο Ελ Νίνιο ξεκίνησε επίσημα στις 11 Ιουνίου 2026, με αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών πάνω από 0,5°C πάνω από τον μέσο όρο.
  • Ο δορυφόρος Michael Freilich Sentinel
  • 6 κατέγραψε άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά μήκος του ισημερινού, δείχνοντας αύξηση της θερμότητας στους ωκεανούς.
  • Η εξασθένηση και αντιστροφή των αληγών ανέμων ωθεί ζεστό νερό προς τις αμερικανικές ακτές, επιφέροντας σημαντικές κλιματικές αλλαγές.
  • Το Ελ Νίνιο προκαλεί εξαιρετικά υγρές συνθήκες στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ και έντονες ξηρασίες σε περιοχές όπως η Ινδονησία και η Αυστραλία.
  • Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για την παρακολούθηση και κατανόηση της εξέλιξης του φαινομένου και των επιπτώσεών του.
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Το κλιματικό φαινόμενο γνωστό ως Ελ Νίνιο επέστρεψε επίσημα τον Ιούνιο του 2026, φέρνοντας μαζί του την απειλή παγκόσμιων καιρικών διαταραχών.

Παρατηρήσεις από τον δορυφόρο Michael Freilich Sentinel-6, ο οποίος λειτουργεί σε στενή συνεργασία μεταξύ NASA και ESA, κατέγραψαν άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά μήκος του ισημερινού, μια άμεση ένδειξη αύξησης της θερμοκρασίας των ωκεανών.

Η αμερικανική υπηρεσία NOAA ανακοίνωσε ότι το φαινόμενο ξεκίνησε επίσημα στις 11 Ιουνίου, αφού κατέγραψε ανωμαλίες θερμοκρασίας άνω των 0,5°C πάνω από τον μέσο όρο για αρκετούς συνεχόμενους μήνες.

Αυτή η τεράστια μάζα ασυνήθιστα ζεστού νερού, η οποία επεκτείνεται ταχύτατα προς τα ανατολικά, κινδυνεύει να μεταβάλει βαθιά την ευαίσθητη ισορροπία του πλανήτη μας, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές σε ορισμένες περιοχές και έντονες ξηρασίες σε άλλες.

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Ο ρόλος των δορυφόρων και των υποθαλάσσιων κυμάτων θερμότητας

Οι επιστήμονες παρακολουθούν προσεκτικά την κατάσταση μέσω της στάθμης της επιφάνειας της θάλασσας, μιας βασικής παραμέτρου για την κατανόηση της έκτασης της θέρμανσης. Όταν το νερό των ωκεανών θερμαίνεται, ο όγκος του φυσικά διαστέλλεται, προκαλώντας άνοδο της στάθμης της επιφάνειας, η οποία μπορεί να μετρηθεί απευθείας από το διάστημα.

Αυτός ο μηχανισμός καθιστά την δορυφορική υψομετρία εξαιρετικό εργαλείο για τη μέτρηση της θερμότητας που αποθηκεύεται σε βάθος. Ένα λεπτό στρώμα ζεστού νερού θα είχε μικρή επίδραση στο κλίμα, σε αντίθεση με μια τεράστια υποθαλάσσια δεξαμενή θερμότητας, η οποία αποτελεί μεγαλύτερη απειλή για την ατμοσφαιρική ισορροπία. Ήδη από την άνοιξη του 2026, ο δορυφόρος άρχισε να καταγράφει τα πρώτα προειδοποιητικά σήματα με τη μορφή κυμάτων Kelvin, τεράστιων μαζών ζεστού νερού πλάτους εκατοντάδων χιλιομέτρων που κινούνται από τη δύση προς την ανατολή.

Αυτή η μετατόπιση συμβαίνει λόγω της εξασθένησης και στη συνέχεια αντιστροφής των αληγών ανέμων, οι οποίοι ωθούν το ζεστό νερό προς τις αμερικανικές ακτές, ενώ ταυτόχρονα καταστέλλουν τα ψυχρά ρεύματα που συνήθως μετριάζουν το κλίμα σε εκείνες τις περιοχές.

Προγνώσεις και παγκόσμιες επιπτώσεις των θερμικών ανωμαλιών

Οι συνέπειες αυτής της αύξησης της θερμοκρασίας θα γίνουν έντονα αισθητές σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Τυπικά, η παρουσία του Ελ Νίνιο φέρνει εξαιρετικά υγρές συνθήκες στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ προκαλεί έντονες και παρατεταμένες ξηρασίες σε χώρες που βρίσκονται δυτικά της ωκεάνιας λεκάνης, όπως η Ινδονησία και η Αυστραλία.

Η Σεβερίν Φουρνιέ, επιστήμονας στο Εργαστήριο Αεριώθησης της NASA, τόνισε ότι η κατάσταση στο δυτικό τμήμα στις 8 Ιουνίου μοιάζει πολύ με τις συνθήκες που είχαν παρατηρηθεί το 1997, τη χρονιά κατά την οποία αναπτύχθηκε ένα εξαιρετικά ισχυρό Ελ Νίνιο. Το 2026, η θέρμανση στο ανατολικό τμήμα παρουσιάζει μια μικρή αρχική καθυστέρηση, με μικρότερο αριθμό κυμάτων Kelvin να έχει καταγραφεί μέχρι εκείνη την ημερομηνία.

Ωστόσο, περαιτέρω υποθαλάσσια κύματα θερμότητας πλησιάζουν ασταμάτητα προς τα ανατολικά, επιβεβαιώνοντας ότι το φαινόμενο ενισχύεται πλήρως.

Οι επόμενες εβδομάδες παρατηρήσεων θα είναι κρίσιμες για την κατανόηση της πραγματικής εξέλιξης της κατάστασης.

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