Καιρός: Προσοχή στα μελτέμια τις επόμενες ημέρες - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Snapshot Ασταθείς καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες θα επικρατήσουν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ειδικά στα ορεινά.

Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Την Κυριακή, το Αιγαίο θα διατηρήσει ισχυρούς βοριάδες, ενώ στα δυτικά θα σημειωθούν υψηλές θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς.

Η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά και σύντομης διάρκειας.

Η προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιάς πρέπει να είναι αυξημένη λόγω των ξηρών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών βοριάδων. Snapshot powered by AI

Ασταθείς καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και σήμερα, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και καταιγίδες να εμφανίζονται από το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η Πελοπόννησος, ειδικά στο εσωτερικό της, θα παρουσιάσει επίσης σημάδια αστάθειας, ενώ η κατάσταση στα θαλάσσια τμήματα αναμένεται πιο ήρεμη, παρά την ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο.

Η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, καθώς και στη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά και σύντομης διάρκειας. Στο μεγαλύτερο μέρος του ηπειρωτικού κορμού, ειδικά σε πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά σταθερός. Αντίθετα, στα ορεινά αναμένονται μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες όμως δεν θα επηρεάσουν εκτεταμένες περιοχές.

Η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, με λίγες βροχές να εμφανίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να επικρατούν στο Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Την Κυριακή, το Αιγαίο θα διατηρήσει τους ισχυρούς βοριάδες, τα ανατολικά θα δροσιστούν, ενώ στα δυτικά αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες έως και 35 βαθμούς. Παράλληλα, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν ξανά κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά, καθώς και σε ορεινές περιοχές του εσωτερικού.

Συνολικά, η προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιάς πρέπει να είναι αυξημένη, λόγω των ισχυρών βοριάδων και των ξηρών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στις περισσότερες θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας.

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