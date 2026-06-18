Καιρός αύριο: Καλοκαιρία με συννεφιά και βροχές στα ορεινά - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καιρός αύριο: Καλοκαιρία με συννεφιά και βροχές στα ορεινά - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Eurokinissi
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  • Αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
  • Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 7 μποφόρ, εντονότεροι στο Αιγαίο και στα ανατολικά τμήματα της χώρας.
  • Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
  • Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τις απογευματινές ώρες, με βελτίωση από το βράδυ και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς.
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Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για αύριο Παρασκευή η ΕΜΥ στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες ενώ τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι- απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4, πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 29 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αρχικά γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόνησος

Αρχικά γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά και πιθανόν στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 και στην Κρήτη 29 τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

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