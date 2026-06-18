Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τους βοριάδες τις επόμενες ώρες - Κίνδυνος πυρκαγιών

Η αστάθεια υποχωρεί περαιτέρω, δίνοντας τη θέση της σε ισχυρούς βοριάδες

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τους βοριάδες τις επόμενες ώρες - Κίνδυνος πυρκαγιών
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από σήμερα η αστάθεια υποχωρεί σταδιακά, με βροχές και καταιγίδες να συνεχίζονται κατά τις απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο.
  • Οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιές.
  • Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μέγιστες τιμές έως 36 βαθμούς στα δυτικά.
  • Στην Αττική αναμένονται συννεφιές και πιθανότητα διάσπαρτων βροχών, ενώ στη Θεσσαλονίκη ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες το απόγευμα.
  • Το Σάββατο και την Κυριακή τα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές, με δροσιά στα ανατολικά και νότια χάρη στα μελτέμια, ενώ η δυτική Ελλάδα και η νότια Κρήτη θα παραμείνουν πιο ζεστές.
Snapshot powered by AI

Σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας καταγράφεται από σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ωστόσο βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το εσωτερικό της Πελοποννήσου κατά τις απογευματινές ώρες. Παράλληλα, η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο φέρνει πιο σταθερό καιρό στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Η μέρα ξεκινά με ήπιο καιρό στα περισσότερα μέρη της χώρας, όμως από το μεσημέρι και μετά αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως σε κεντρικά, ανατολικά και νότια ηπειρωτικά. Η Πελοπόννησος και η κεντρική Στερεά θα δεχθούν τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα, με βελτίωση του καιρού προς το βράδυ.

Οι άνεμοι αποκτούν ιδιαίτερη ένταση, ειδικά στο Αιγαίο, όπου οι βοριάδες ενδέχεται να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μέγιστες τιμές από 30 έως 33 βαθμούς στα ανατολικά και έως 36 βαθμούς στα δυτικά.

Στην Αττική, σήμερα αναμένονται συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα διάσπαρτων βροχών. Ο βοριάς πνέει με ισχυρές εντάσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στο εσωτερικό του νομού. Οι άνεμοι θα είναι ήπιοι, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 με 34 βαθμούς, ενώ στα παραθαλάσσια τμήματα η αίσθηση θα είναι πιο δροσερή.

Η αστάθεια υποχωρεί περαιτέρω, δίνοντας τη θέση της σε ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο. Οι βροχές και καταιγίδες πλέον θα περιορίζονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Πίνδου, της Πελοποννήσου και της Μακεδονίας. Το Σάββατο η αστάθεια θα είναι ακόμη πιο περιορισμένη και τα φαινόμενα μικρής διάρκειας και έντασης.

Την Κυριακή, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας, ενώ τα μελτέμια στο Αιγαίο θα φέρουν δροσιά σε ανατολικά και νότια τμήματα. Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα και τα νότια της Κρήτης ο καιρός θα παραμείνει πιο ζεστός.

Η μετάβαση σε πιο σταθερό καιρό και η ενίσχυση των βοριάδων θα επηρεάσουν σημαντικά τις καιρικές συνθήκες, προσφέροντας ανακούφιση από την αστάθεια αλλά αυξάνοντας την ανάγκη προσοχής σε θέματα πυρκαγιών, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως την Παρασκευή

09:15LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα για Σάκη Τανιμανίδη: «Δεν ζηλεύει, ίσα ίσα μου λέει να ντύνομαι προκλητικά»

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τους βοριάδες τις επόμενες ώρες - Κίνδυνος πυρκαγιών

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Βερσαλλίες: Από τη Συνθήκη που τερμάτισε τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο στο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν: Το παλάτι σύμβολο χλιδής, ισχύος και αρχιτεκτονικής μεγαλοπρέπειας

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε από ύψος 8 μέτρων από τα Ενετικά Τείχη – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

08:42LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο - Πέθανε η μητέρα του

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων τρομοκρατεί τους κατοίκους - «Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Βίντεο με οδηγούς να πιάνονται στα χέρια πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση – Μάλωσαν για την προτεραιότητα

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Καραμήτρου: Στο νοσοκομείο η δημοσιογράφος μετά από έκρηξη κλιματιστικού

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο: Κόρη γνωστού σκηνοθέτη και ο σύζυγός της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητο τους με τη μηχανή αναμμένη

08:19WHAT THE FACT

Αστρονόμοι ανιχνεύουν σπάνια «σήματα UFO» από μια μαύρη τρύπα που κινείται με σχεδόν ταχύτητα φωτός

08:19LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Ντέιβ Τσέις από το «The Ring», σε ηλικία 35 ετών - Η συγκλονιστική δήλωση για την παρακαταθήκη που ήθελε να αφήσει μετά τον θάνατό της

08:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής ο πρωθυπουργός

08:05ΜΑΝΤΕΙΟ

Ποιος θα προεδρεύει όταν ληφθούν οι αποφάσεις για τα ευρωπαϊκά λεφτά οέο; Ρομαντικοί και αποφασισμένοι, Τα βραχιόλια της Άννας και του Μανώλη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

H αποκωδικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου - Τι θα γίνει με το ταμείο των 300 δις δολαρίων

07:56ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «O Tραμπ απαίτησε την άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Toν περίμενε όμως μια έκπληξη»

07:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πού θα πέσουν οι βάσεις; Τι δείχνουν οι βαθμολογίες

07:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαθαίνει το σπιράλ εσωστρέφειας του ΣΥΡΙΖΑ: Τρεις συνεντεύξεις γεμάτες αιχμές από Πολάκη, Φάμελλο, Παππά σε μια ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Καραμήτρου: Στο νοσοκομείο η δημοσιογράφος μετά από έκρηξη κλιματιστικού

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF, NOAA και NASA για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην Ελλάδα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νέα τροπή στην εξαφάνιση της Σταυρούλας – Το πρόσωπο - «κλειδί» που μπορεί να λύσει το μυστήριο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη των ίσων: Ο αρχαίος πολιτισμός που άνθισε χωρίς βασιλείς, παλάτια και ναούς

08:19LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Ντέιβ Τσέις από το «The Ring», σε ηλικία 35 ετών - Η συγκλονιστική δήλωση για την παρακαταθήκη που ήθελε να αφήσει μετά τον θάνατό της

07:39LIFESTYLE

O μυστικός γάμος του Αρμάν Ντουπλάντις - Παντρεύτηκε στη Γαλλία τη σύντροφό του Ντεζιρέ Ινγκλάντερ

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο: Κόρη γνωστού σκηνοθέτη και ο σύζυγός της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητο τους με τη μηχανή αναμμένη

07:56ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «O Tραμπ απαίτησε την άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Toν περίμενε όμως μια έκπληξη»

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:02ΚΟΣΜΟΣ

H αποκωδικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου - Τι θα γίνει με το ταμείο των 300 δις δολαρίων

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων τρομοκρατεί τους κατοίκους - «Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε»

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

03:16LIFESTYLE

Mad VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές και οι εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Βίντεο με οδηγούς να πιάνονται στα χέρια πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση – Μάλωσαν για την προτεραιότητα

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Αυτά είναι τα 6 είδη που υπάρχουν στα ελληνικά νερά - Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο

19:16LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Πόσα λεφτά κόστισε η επιτυχημένη σειρά; 

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μετά καζίνο εποχή για το ιστορικό Mont Parnes – Στο φουλ οι μηχανές του Project Voria

08:42LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο - Πέθανε η μητέρα του

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε και της έκοψε κομμάτι από τη γάμπα

07:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πού θα πέσουν οι βάσεις; Τι δείχνουν οι βαθμολογίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ