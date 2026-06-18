Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τους βοριάδες τις επόμενες ώρες - Κίνδυνος πυρκαγιών

Snapshot Από σήμερα η αστάθεια υποχωρεί σταδιακά, με βροχές και καταιγίδες να συνεχίζονται κατά τις απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιές.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μέγιστες τιμές έως 36 βαθμούς στα δυτικά.

Στην Αττική αναμένονται συννεφιές και πιθανότητα διάσπαρτων βροχών, ενώ στη Θεσσαλονίκη ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες το απόγευμα.

Το Σάββατο και την Κυριακή τα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές, με δροσιά στα ανατολικά και νότια χάρη στα μελτέμια, ενώ η δυτική Ελλάδα και η νότια Κρήτη θα παραμείνουν πιο ζεστές. Snapshot powered by AI

Σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας καταγράφεται από σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ωστόσο βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το εσωτερικό της Πελοποννήσου κατά τις απογευματινές ώρες. Παράλληλα, η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο φέρνει πιο σταθερό καιρό στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Η μέρα ξεκινά με ήπιο καιρό στα περισσότερα μέρη της χώρας, όμως από το μεσημέρι και μετά αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως σε κεντρικά, ανατολικά και νότια ηπειρωτικά. Η Πελοπόννησος και η κεντρική Στερεά θα δεχθούν τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα, με βελτίωση του καιρού προς το βράδυ.

Οι άνεμοι αποκτούν ιδιαίτερη ένταση, ειδικά στο Αιγαίο, όπου οι βοριάδες ενδέχεται να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μέγιστες τιμές από 30 έως 33 βαθμούς στα ανατολικά και έως 36 βαθμούς στα δυτικά.

Στην Αττική, σήμερα αναμένονται συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα διάσπαρτων βροχών. Ο βοριάς πνέει με ισχυρές εντάσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στο εσωτερικό του νομού. Οι άνεμοι θα είναι ήπιοι, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 με 34 βαθμούς, ενώ στα παραθαλάσσια τμήματα η αίσθηση θα είναι πιο δροσερή.

Η αστάθεια υποχωρεί περαιτέρω, δίνοντας τη θέση της σε ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο. Οι βροχές και καταιγίδες πλέον θα περιορίζονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Πίνδου, της Πελοποννήσου και της Μακεδονίας. Το Σάββατο η αστάθεια θα είναι ακόμη πιο περιορισμένη και τα φαινόμενα μικρής διάρκειας και έντασης.

Την Κυριακή, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας, ενώ τα μελτέμια στο Αιγαίο θα φέρουν δροσιά σε ανατολικά και νότια τμήματα. Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα και τα νότια της Κρήτης ο καιρός θα παραμείνει πιο ζεστός.

Η μετάβαση σε πιο σταθερό καιρό και η ενίσχυση των βοριάδων θα επηρεάσουν σημαντικά τις καιρικές συνθήκες, προσφέροντας ανακούφιση από την αστάθεια αλλά αυξάνοντας την ανάγκη προσοχής σε θέματα πυρκαγιών, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.