Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

Συνεχίζεται η θερμοκρασιακή ανωμαλία ανάμεσα στην Ευρώπη και τη χώρ αμας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας
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  • Ένα πιθανώς ιστορικών διαστάσεων κύμα καύσωνα αναμένεται στη δυτική και κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες που μπορεί να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.
  • Η Ελλάδα παραμένει εκτός του πυρήνα του καύσωνα, με θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, κυμαινόμενες μεταξύ 30 και 36 βαθμών Κελσίου.
  • Η διαφορά στη θερμοκρασία οφείλεται στη διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, όπου ισχυρός αντικυκλώνας εγκλωβίζει τη ζέστη στη δυτική Ευρώπη, ενώ στη χώρα μας επικρατούν βόρειοι άνεμοι που περιορίζουν τη ζέστη.
  • Η βορειότερη ροή αερίων μαζών στην ανατολική Μεσόγειο εμποδίζει τη μεταφορά των εξαιρετικά θερμών αερίων μαζών στην Ελλάδα.
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Ένα εντυπωσιακό και πιθανώς ιστορικών διαστάσεων κύμα ζέστης φαίνεται να διαμορφώνεται στη δυτική και κεντρική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες,

σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF. Οι χάρτες των θερμοκρασιακών αποκλίσεων στα 850 hPa (περίπου στα 1.500 μέτρα ύψος) δείχνουν τη δημιουργία ενός ισχυρού «θερμικού θόλου» (heat dome), ο οποίος αναμένεται να εκτοξεύσει τον υδράργυρο σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Στο επίκεντρο της θερμής εισβολής βρίσκονται η Γαλλία, η Γερμανία, οι χώρες της Μπενελούξ, η Ελβετία, καθώς και τμήματα της Ισπανίας και της βόρειας Ιταλίας. Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις φτάνουν τοπικά τους +12 έως +15 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κανονικές τιμές, ένδειξη που προμηνύει ακραίες συνθήκες με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

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Η Ελλάδα εκτός του πυρήνα του καύσωνα

Σε αντίθεση με τη δυτική Ευρώπη, η Ελλάδα φαίνεται να παραμένει εκτός του πυρήνα της ακραίας ζέστης. Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι η χώρα μας βρίσκεται στο ανατολικό όριο του θερμικού θόλου, με τις θερμοκρασιακές αποκλίσεις να είναι σημαντικά μικρότερες και σε ορισμένες περιοχές ακόμη και ελαφρώς αρνητικές.

Ειδικότερα, τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας αναμένεται να κινηθούν κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ στο Αιγαίο και στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα η παρουσία βορείων ανέμων θα συμβάλει στη διατήρηση πιο ήπιων συνθηκών.

Με βάση τα σημερινά στοιχεία, οι μέγιστες θερμοκρασίες στη χώρα εκτιμάται ότι θα κυμανθούν γενικά μεταξύ 30 και 35 βαθμών Κελσίου, με τοπικά υψηλότερες τιμές έως 36 βαθμούς σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Δεν διαφαίνεται, προς το παρόν, οργανωμένο επεισόδιο καύσωνα με εκτεταμένα 40άρια.

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Γιατί η Ευρώπη «βράζει» και η Ελλάδα όχι

Η μεγάλη διαφορά οφείλεται στη διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Ο ισχυρός αντικυκλώνας που αναπτύσσεται πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη λειτουργεί σαν «καπάκι», εγκλωβίζοντας θερμές αέριες μάζες και οδηγώντας σε παρατεταμένη άνοδο της θερμοκρασίας.

Αντίθετα, στην ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα διατηρείται βορειότερη ροή αερίων μαζών, η οποία ευνοεί την επικράτηση των μελτεμιών και εμποδίζει τη μεταφορά των εξαιρετικά θερμών αερίων μαζών προς τη χώρα μας.

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ μεγάλο μέρος της Ευρώπης ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με ένα από τα πιο έντονα κύματα ζέστης των τελευταίων ετών, η Ελλάδα φαίνεται να αποφεύγει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, τις ακραίες θερμοκρασίες και να διατηρεί πιο φυσιολογικές για την εποχή συνθήκες.

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