Καιρός: Οι βοριάδες και το νέο στοιχείο από την Κυριακή - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο η χώρα επηρεάζεται από τον ισχυρό συνδυασμό των υψηλών πιέσεων στα Βόρεια Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Μάνος Χατζηγιάννης

Καιρός: Οι βοριάδες και το νέο στοιχείο από την Κυριακή - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα

Θυελλώδεις άνεμοι / Φωτογραφία αρχείου

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Τον καιρό των επομένων ημερών ανέλυσε ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο η χώρα επηρεάζεται από τον ισχυρό συνδυασμό των υψηλών πιέσεων στα Βόρεια Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με συνέπεια την επικράτηση πολύ ενισχυμένων Β-ΒΑ ανέμων στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Εκτιμάται ότι το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή) η βασική ένταση των βοριάδων στις προαναφερθείσες περιοχές θα είναι 6 με 7 μποφόρ και ότι η μεγαλύτερη ένταση (8 μποφόρ) θα παρατηρηθεί στο Ν-ΝΑ Αιγαίο, το Καρπάθιο πέλαγος και στη Νότια Κρήτη στα ανοίγματα μεταξύ των βουνών του νησιού (καταβάτες άνεμοι). Κατά τα άλλα, η απογευματινή αστάθεια θα είναι περιορισμένη και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 33 βαθμούς.

Το Σάββατο (20/6), μόνο το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Κυριακή (21/6), το νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα (μέγιστες τιμές 33 με 35 βαθμοί).

Τη Δευτέρα (22/6), η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας, οι άνεμοι στο Αιγαίο οριακά θα φθάνουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Τρίτη (23.6), θα επικρατήσουν περίπου οι ίδιες καιρικές συνθήκες, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η μικρή εξασθένηση των ανέμων και η άνοδος της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς.

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