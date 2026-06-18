Καιρός: Με μποφόρ και περιορισμένη αστάθεια η Πέμπτη – Πού και πότε θα βρέξει

Snapshot Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της βόρειας χώρας, με βελτίωση από το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 έως 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και τις Κυκλάδες.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου.

Τοπικές βροχές και όμβροι θα εμφανιστούν και την Παρασκευή, κυρίως στα ορεινά, με γενικά αίθριο καιρό στα περισσότερα μέρη της χώρας.

Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και διατήρηση των βόρειων ανέμων 3 με 7 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Εύβοια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά όπου στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 18 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητών διευθύνσεων 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.