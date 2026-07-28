Η Apple επιτρέπει πλέον τη μίσθωση iPhone όπως ενός αυτοκινήτου – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Το πρόγραμμα αποτελεί μια ιστορική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία πουλά ηλεκτρονικά προϊόντα στους καταναλωτές, την ώρα που οι πελάτες ανησυχούν για τις υψηλές τιμές.

Newsbomb

Η Apple επιτρέπει πλέον τη μίσθωση iPhone όπως ενός αυτοκινήτου – Τι πρέπει να γνωρίζετε
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  • Η Apple λανσάρει στις ΗΠΑ το πρόγραμμα Apple Upgrade που επιτρέπει τη μίσθωση iPhone και άλλων συσκευών με μηνιαίες πληρωμές αντί αγοράς.
  • Οι πελάτες μπορούν να αναβαθμίσουν, να αγοράσουν ή να επιστρέψουν τη συσκευή στο τέλος της μίσθωσης, με συμβόλαια διάρκειας 12 έως 36 μηνών ανάλογα με τη συσκευή.
  • Η συνεργασία με την Klarna μεταφέρει τον πιστωτικό κίνδυνο στην εταιρεία χρηματοδότησης και διευκολύνει την Apple να αυξήσει τις πωλήσεις της.
  • Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει ασφάλιση AppleCare, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διαφωνίες για φθορές και επιπλέον χρεώσεις στους πελάτες.
  • Οι καταναλωτές καλούνται να αξιολογήσουν προσεκτικά το κόστος και τους όρους της μίσθωσης, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές επιβαρύνσεις σε περίπτωση πρόωρης διακοπής ή ζημιών στη συσκευή.
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Καθώς η Apple προετοιμάζεται για τις αναμενόμενες αυξήσεις στις τιμές των iPhone, η εταιρεία λανσάρει μια νέα επιλογή πληρωμής που θα επιτρέπει στους χρήστες στις ΗΠΑ να μισθώνουν συσκευές, με τρόπο παρόμοιο με τη χρηματοδοτική μίσθωση ενός αυτοκινήτου.

Παρότι η Apple ήδη προσφέρει παραδοσιακά προγράμματα αγοράς με δόσεις, το νέο πρόγραμμα Apple Upgrade διαφέρει, καθώς οι πελάτες δεν πληρώνουν για να αποκτήσουν την κυριότητα της συσκευής, αλλά για τη συνεχή πρόσβαση σε αυτή.

Στο τέλος της περιόδου μίσθωσης, οι πελάτες θα μπορούν: να αναβαθμίσουν σε νεότερη συσκευή, να αγοράσουν τη συσκευή που χρησιμοποιούν, ή να την επιστρέψουν στην Apple.

Η ανακοίνωση έρχεται σχεδόν έναν μήνα μετά την αύξηση των τιμών στις σειρές MacBook και iPad κατά εκατοντάδες δολάρια, λόγω των ελλείψεων σε τσιπ μνήμης και του αυξημένου κόστους υλικών.

Η Wall Street αναμένει ότι η Apple θα αυξήσει και τις τιμές των iPhone όταν παρουσιάσει τη νέα σειρά της το φθινόπωρο.

Ο Ivan Feinseth, επικεφαλής επενδύσεων και διευθυντής έρευνας στην Tigress Financial Partners, δήλωσε στο MarketWatch ότι η νέα μορφή χρηματοδότησης είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο η Apple μπορεί να κάνει ευκολότερη την αγορά των συσκευών της, περιορίζοντας το «σοκ» των υψηλών τιμών.

«Η μετατροπή μιας αγοράς 1.200 δολαρίων σε μια μίσθωση περίπου 40 δολαρίων τον μήνα δημιουργεί νέα ζήτηση από αγοραστές που ήθελαν να αναβαθμίσουν, αλλά δίσταζαν μπροστά στο μεγάλο εφάπαξ κόστος», ανέφερε.

Η Apple ανακοίνωσε ότι οι επιλογές μίσθωσης για το iPhone θα ξεκινούν από 17,99 δολάρια τον μήνα.

Συνεργασία με την Klarna

Το νέο πρόγραμμα leasing της Apple πραγματοποιείται σε συνεργασία με την πλατφόρμα «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα» (Buy Now, Pay Later) Klarna Group και αφορά: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch.

Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία της Apple όσον αφορά τον τρόπο πώλησης των ηλεκτρονικών προϊόντων της.

Τα iPhone και Apple Watch θα προσφέρονται με συμβόλαια διάρκειας: 12 ή 24 μηνών, ενώ τα iPad και Mac: 24 ή 36 μηνών.

Στις ΗΠΑ, η Apple σταδιακά καταργεί τα υφιστάμενα προγράμματα iPhone Payments και iPhone Upgrade Program, αντικαθιστώντας τα με τη νέα υπηρεσία Apple Upgrade, η οποία όμως δεν περιλαμβάνει ασφάλιση AppleCare.

Κέρδος και για τις δύο εταιρείες

Η Wall Street θεωρεί ότι η συνεργασία αποτελεί κέρδος τόσο για την Apple όσο και για την Klarna.

Σύμφωνα με τον Feinseth, η Apple μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις της μέσω μιας πιο εύκολης διαδικασίας χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα μεταφέρει τον πιστωτικό κίνδυνο στην Klarna.

Επιπλέον, επειδή οι πελάτες που μισθώνουν συσκευές θα επιστρέφουν κάθε 12 έως 36 μήνες όταν λήγουν τα συμβόλαιά τους, η Apple θα μπορεί να προγραμματίζει καλύτερα τις προσφορές αναβάθμισης, όταν οι καταναλωτές είναι πιο πιθανό να αγοράσουν νέο μοντέλο.

Οι πελάτες θα παραμένουν επίσης «δεμένοι» με το οικοσύστημα της Apple για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, γεγονός που μπορεί να τους ενθαρρύνει να αγοράσουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως το AppleCare.

Το πρόγραμμα μίσθωσης μπορεί επίσης να ενισχύσει την αγορά ανακατασκευασμένων συσκευών της Apple.

Μέχρι σήμερα, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και μεταπωλητές είχαν δημιουργήσει επικερδείς επιχειρήσεις γύρω από τα μεταχειρισμένα iPhone. Με το νέο πρόγραμμα, η Apple μπορεί να ανακτήσει μεγαλύτερο μέρος αυτής της αγοράς, καθώς οι συσκευές που επιστρέφονται στο τέλος της μίσθωσης θα διοχετεύονται στα δικά της κανάλια πιστοποιημένων ανακατασκευασμένων προϊόντων και ανταλλαγών (trade-in).

Για την Klarna, η συνεργασία με την Apple αποτελεί μια σημαντική επιχειρηματική συμφωνία, η οποία μπορεί να προσφέρει μεγάλο όγκο επαναλαμβανόμενων συναλλαγών και πιο κερδοφόρες χρηματοδοτήσεις, ενισχύοντας την προσπάθεια της εταιρείας να πετύχει σταθερή κερδοφορία.

Οι κίνδυνοι

Το πρόγραμμα Apple Upgrade δίνει στον τεχνολογικό κολοσσό έναν νέο τρόπο δημιουργίας εσόδων, αλλά δημιουργεί και νέες λειτουργικές και επικοινωνιακές προκλήσεις, σύμφωνα με τον Feinseth.

Η Apple θα πρέπει: να οργανώσει αποτελεσματικά την επιστροφή των μισθωμένων συσκευών, να μπορεί να ανακατασκευάζει μεγάλο αριθμό προϊόντων, να διαχειριστεί πιθανές διαφωνίες για φθορές στις συσκευές.

Καθώς το AppleCare δεν περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα, η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει περισσότερες διαμάχες με πελάτες που θεωρούν ότι χρεώθηκαν άδικα για την κατάσταση της συσκευής που επέστρεψαν.

Παράλληλα, η Klarna απομακρύνεται από το παραδοσιακό της μοντέλο «πληρωμή σε τέσσερις δόσεις» που ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου έξι εβδομάδες.

Οι πολυετείς μισθώσεις συσκευών είναι πολύ μεγαλύτερες και ακριβότερες από τις συνήθεις συναλλαγές της Klarna, ενώ τα μακροχρόνια δάνεια τύπου BNPL έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ζημιών σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής.

Σύμφωνα με τον Feinseth, οι δύο εταιρείες εισέρχονται επίσης σε μια περίοδο όπου οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν πιο αυστηρά τα προγράμματα BNPL και leasing.

Η Υπηρεσία Προστασίας Χρηματοοικονομικών Καταναλωτών των ΗΠΑ (CFPB), πολιτειακές αρχές και διεθνείς οργανισμοί εξετάζουν πλέον πιο ενεργά αυτού του είδους τις χρηματοδοτήσεις, κάτι που μπορεί να αυξήσει το κόστος συμμόρφωσης και τις υποχρεώσεις ενημέρωσης των πελατών.

Τι σημαίνει για τους καταναλωτές

Οι ειδικοί προτείνουν στους καταναλωτές να εξετάσουν προσεκτικά αν η μίσθωση ενός προϊόντος Apple είναι η σωστή επιλογή.

Παρότι το Apple Upgrade απαιτεί μόνο έναν ήπιο πιστωτικό έλεγχο, οι καταναλωτές θα πρέπει να αξιολογήσουν το πρόγραμμα όπως κάθε άλλη μορφή leasing.

Ο Joon Um, πιστοποιημένος οικονομικός σύμβουλος της Secure Tax & Account Inc., δήλωσε στο MarketWatch ότι τα τεχνολογικά προϊόντα χάνουν γρήγορα την αξία τους και ότι όσοι επιλέγουν leasing πρέπει να γνωρίζουν πως έχουν μικρότερη ευελιξία όσον αφορά την αναβάθμιση, την πώληση της συσκευής, την πρόωρη διακοπή του συμβολαίου.

«Αν αναβαθμίζετε τη συσκευή σας κάθε 1-2 χρόνια, μπορεί να έχει νόημα. Αν όμως κρατάτε τις συσκευές σας για αρκετά χρόνια, η αγορά είναι συνήθως η φθηνότερη επιλογή», δήλωσε.

Επειδή ο χρήστης δεν αποκτά ιδιοκτησία στη συσκευή που μισθώνει, η σύμβαση συνοδεύεται από διαφορετικούς όρους, προστασίες και χρεώσεις.

Για παράδειγμα, αν κάποιος αποφασίσει ότι δεν θέλει πλέον τη συσκευή του, δεν θα μπορεί απλώς να την επιστρέψει δωρεάν στην Apple.

Η ίδια η Apple αναφέρει:

«Ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με σημαντικές χρεώσεις εάν τερματίσετε τη μίσθωση πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου».

Επιπλέον, τυχόν ζημιές στη μισθωμένη συσκευή μπορεί να οδηγήσουν σε απρόβλεπτα έξοδα.

Ακόμη και αν η συσκευή επισκευαστεί, η κατάσταση στην οποία επιστρέφεται πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της Apple.

Η εταιρεία σημειώνει:

«Η ασφάλιση δεν περιλαμβάνεται στη μίσθωση και μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή επιστροφής της συσκευής σε κατάσταση που δεν πληροί τις απαιτήσεις της σύμβασης».

Ο Joon Um συνιστά στους καταναλωτές να συγκρίνουν το συνολικό κόστος της μίσθωσης και όχι μόνο τη μηνιαία δόση, καθώς οι πρόσθετες χρεώσεις μπορούν γρήγορα να εξαλείψουν την αρχική εξοικονόμηση που φαίνεται να προσφέρει το πρόγραμμα.

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