Η Apple μηνύει την OpenAI για κλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω πρώην υπαλλήλων

Στα άκρα φτάνει η κόντρα στον κόσμο της τεχνολογίας, καθώς η Apple κατηγορεί ανοιχτά την OpenAI ότι απέκτησε πρόσβαση σε πολύτιμα εμπορικά της μυστικά. Η αμερικανική εταιρεία προχώρησε σε ομοσπονδιακή αγωγή, βάζοντας στο στόχαστρο την κατασκευάστρια του ChatGPT, δύο στελέχη της, αλλά και την εταιρεία io Products. Η Apple κάνει λόγο για ένα οργανωμένο μοτίβο κλοπής που αφορά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και απόρρητες εσωτερικές διαδικασίες.

Τα e-mail των στελεχών και οι αποδείξεις της Apple

Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών βρίσκονται τουλάχιστον δύο πρώην υπάλληλοι της Apple με πολυετή θητεία, οι οποίοι μεταπήδησαν στην OpenAI. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι φέρεται να έστελναν συστηματικά στον εαυτό τους αρχεία με ευαίσθητα δεδομένα της εταιρείας πριν αποχωρήσουν. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Apple δήλωσε στο BBC ότι η νομική αυτή κίνηση δεν έγινε τυχαία, καθώς βασίζεται σε σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν.

Η απάντηση της OpenAI και το τέλος της συμμαχίας

Η αντίδραση από την πλευρά της OpenAI ήταν άμεση, με εκπρόσωπό της να ξεκαθαρίζει στο BBC ότι η εταιρεία δεν ενδιαφέρεται για τα εμπορικά μυστικά των ανταγωνιστών της. Την ίδια ώρα, η νομική ομάδα της OpenAI εξετάζει ήδη τις λεπτομέρειες της καταγγελίας για να καθορίσει την υπερασπιστική της γραμμή. Κι όμως, η δικαστική αυτή διαμάχη σφραγίζει το οριστικό τέλος στις σχέσεις των δύο κολοσσών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση της Apple να γυρίσει την πλάτη στο ChatGPT, μεταφέροντας τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης των συσκευών της στην πλατφόρμα Gemini.

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