Τιμ Κουκ: «Αναπόφευκτες οι αυξήσεις τιμών στα προϊόντα της Apple»

Snapshot Η Apple προαναγγέλλει αυξήσεις τιμών στα προϊόντα της λόγω της εκτόξευσης του κόστους των τσιπ μνήμης που θεωρεί «μη βιώσιμο».

Ο Τιμ Κουκ ανέφερε ότι η εταιρεία προσπαθεί να περιορίσει τις αυξήσεις για τους πελάτες, αλλά δεν μπορεί πλέον να απορροφήσει το αυξημένο κόστος.

Η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και η διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά ηλίου λόγω του πολέμου στο Ιράν έχουν αυξήσει το κόστος κατασκευής τσιπ.

Η μέση τιμή των smartphones αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 20% το 2026, με τα νέα iPhone πιθανόν να κοστίζουν έως και 150 δολάρια περισσότερο από τα προηγούμενα μοντέλα.

Άλλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Sony και η Nintendo, έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές των προϊόντων τους λόγω των παγκόσμιων οικονομικών πιέσεων και ελλείψεων σε τσιπ. Snapshot powered by AI

Η Apple σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της, καθώς το κόστος των τσιπ μνήμης που χρησιμοποιεί έχει αυξηθεί κατακόρυφα, δήλωσε ο επικεφαλής του τεχνολογικού γίγαντα. Ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, δήλωσε στην εφημερίδα The Wall Street Journal (WSJ) ότι οι αυξήσεις στις τιμές είναι «αναπόφευκτες», καθώς η κατάσταση γύρω από τα τσιπ μνήμης έχει γίνει «μη βιώσιμη».

Δεν είπε πότε θα αυξηθούν οι τιμές ή ποια προϊόντα θα επηρεαστούν. Δεν είναι επίσης σαφές εάν οι αυξήσεις τιμών θα επηρεάσουν το iPhone 18, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο. Τα τσιπ μνήμης είναι απαραίτητα εξαρτήματα σε έξυπνες συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα, αλλά η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει εκτοξεύσει τις τιμές τους τους τελευταίους μήνες.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μετριάσουμε τις τεράστιες αυξήσεις που μας επιβάλλονται και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους πελάτες μας από τις αυξήσεις, αλλά η κατάσταση έχει γίνει μη βιώσιμη», δήλωσε ο Κουκ στην WSJ.

«Υπάρχει λιγότερη προσφορά σε μια εποχή που οι καταναλωτές θέλουν συσκευές και οι κατασκευαστές μνημών μετακυλίουν τεράστιες αυξήσεις τιμών», δήλωσε ο Κουκ, ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί από τον Τζον Τέρνους ως Διευθύνων Σύμβουλος της Apple τον Σεπτέμβριο μετά από 15 χρόνια στη θέση.

«Σίγουρα χρειαζόμαστε την τιμολόγηση και την προσφορά μνημών για να επιστρέψουμε σε λογικά επίπεδα για τα καταναλωτικά προϊόντα. Αυτό είναι το συμπέρασμα.» Η τιμή της μνήμης RAM - συνήθως ένα από τα φθηνότερα εξαρτήματα υπολογιστών - έχει υπερδιπλασιαστεί από τον Οκτώβριο του 2025 .

Εκτός από την αυξανόμενη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος στο Ιράν έχει επίσης διαταράξει την παγκόσμια προσφορά ηλίου, ενός αερίου κρίσιμου για την κατασκευή ημιαγωγών, αυξάνοντας το κόστος των τσιπ υπολογιστών.

Η μέση τιμή πώλησης των smartphones παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 20% το 2026, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Omdia.

Τα νέα τηλέφωνα της Apple είναι πιθανό να κοστίζουν έως και 150 δολάρια περισσότερο από τα iPhone 17s, καθώς η εταιρεία αναμένεται να αναβαθμίσει τις προδιαγραφές της ώστε να υποστηρίζουν νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο BBC ο αναλυτής αγοράς smartphone της Omdia, Chiew Le Xuan.

Οι περισσότερες μάρκες smartphone έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές, έχουν αποσύρει τις προσφορές ή έχουν μειώσει τις προδιαγραφές για να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους ως απάντηση στο αυξανόμενο κόστος, πρόσθεσε. «Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα στις τιμές, όχι μια προσωρινή απότομη αύξηση. »

Άλλοι τεχνολογικοί γίγαντες έχουν επισημάνει την πίεση που ασκείται στη βιομηχανία κατασκευής τσιπ. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη με το BBC αυτόν τον μήνα, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) δεν απέκλεισε αυξήσεις τιμών καθώς ο πληθωρισμός αύξησε το κόστος της. Η TSMC κατασκευάζει τα πιο προηγμένα τσιπ που έχουν σχεδιαστεί από εταιρείες όπως η Apple, η Nvidia και η AMD. Νωρίτερα φέτος, η Samsung δήλωσε ότι αναμένει ότι οι ελλείψεις σε τσιπ μνήμης θα αυξήσουν τις τιμές των ηλεκτρονικών συσκευών.

Τον Απρίλιο, η Sony αύξησε την τιμή στις κονσόλες PlayStation 5 κατά 90 λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο και 100 δολάρια στις ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα των «συνεχιζόμενων πιέσεων στο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο». Η Nintendo δήλωσε αργότερα ότι θα αυξήσει την τιμή του Switch 2 από τον Σεπτέμβριο λόγω «αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς».

Το iPhone 17 είναι δημοφιλές από την κυκλοφορία της σειράς τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι πωλήσεις συσκευών Apple αυξήθηκαν κατά 17% τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο, χάρη στην ισχυρή ζήτηση στην Κίνα. Η Apple αφαίρεσε την επιλογή εισαγωγικού επιπέδου από τους συμπαγείς υπολογιστές Mac Mini, αυξάνοντας την τιμή εκκίνησης κατά περίπου 200 δολάρια νωρίτερα φέτος.

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