Κινητά τηλέφωνα: Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αναδιαμορφώνει ριζικά το Android και το iOS

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) υποχρεώνει Apple και Google να ανοίξουν τα λειτουργικά τους συστήματα για πιο δίκαιη και διαλειτουργική χρήση.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από τρίτα καταστήματα και η χρήση εναλλακτικών συστημάτων πληρωμών, καταργώντας το μονοπώλιο διανομής εφαρμογών.

Καθιερώνεται το USB

C ως κοινό πρότυπο φόρτισης και επιβάλλονται αυστηροί κανόνες για υποστήριξη λογισμικού και ανταλλακτικών έως 7 έτη.

Από το 2027, οι μπαταρίες των smartphone θα πρέπει να είναι εύκολα αφαιρούμενες και αντικαταστάσιμες από τους καταναλωτές χωρίς ειδικά εργαλεία.

Οι αλλαγές της ΕΕ αναμένεται να επηρεάσουν παγκοσμίως την αγορά, ενώ οι τεχνολογικοί κολοσσοί εκφράζουν ανησυχίες για θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Snapshot powered by AI

Μια πρωτοφανής νομοθετική πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάζει τους κολοσσούς της Silicon Valley, Apple και Google, να γκρεμίσουν τα «περιφραγμένα τείχη» των λειτουργικών τους συστημάτων. Μέσα από αυστηρά κανονιστικά πλαίσια, η Ευρώπη αλλάζει ριζικά τον τρόπο που λειτουργούν τα κινητά μας τηλέφωνα, δίνοντας προτεραιότητα στον καταναλωτή, τον υγιή ανταγωνισμό και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Τα λειτουργικά συστήματα iOS και Android, τα οποία ελέγχουν σχεδόν το σύνολο της παγκόσμιας αγοράς smartphones, βρίσκονται εν μέσω της μεγαλύτερης μεταμόρφωσης στην ιστορία τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) και των νέων απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, υποχρεώνει τις Apple και Google να ανοίξουν τα οικοσυστήματά τους. Οι αλλαγές αυτές εξασφαλίζουν ευκολότερη εναλλαγή μεταξύ συσκευών, ελεύθερη διανομή εφαρμογών και σημαντική επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του υλικού (hardware).

1. Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA)

Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) κατηγοριοποιεί πλέον επίσημα τόσο την Google όσο και την Apple ως «ρυθμιστές πρόσβασης» (gatekeepers). Αυτός ο χαρακτηρισμός τις υποχρεώνει νομικά να καταστήσουν τις πλατφόρμες τους πιο δίκαιες, διαφανείς και διαλειτουργικές, επιφέροντας τρεις κομβικές ανατροπές:

Μεταφορές δεδομένων χωρίς εμπόδια: Η ΕΕ αναγκάζει τις δύο εταιρείες να ενσωματώσουν απλοποιημένα εργαλεία μεταφοράς δεδομένων απευθείας κατά την αρχική εγκατάσταση της συσκευής. Με τον τρόπο αυτό, εξαλείφονται οι ιστορικές τεχνικές δυσκολίες και αποτρέπεται το λεγόμενο «κλείδωμα» του χρήστη (lock-in) σε ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα.

Καταστήματα εφαρμογών τρίτων (Sideloading): Το μονοπώλιο στη διανομή εφαρμογών αποτελεί παρελθόν. Τόσο η Apple όσο και η Google είναι υποχρεωμένες να επιτρέπουν τη λειτουργία εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών (third-party app stores), καθώς και εναλλακτικά συστήματα πληρωμών εντός των εφαρμογών, παρακάμπτοντας τις υψηλές προμήθειες που επέβαλλαν μέχρι σήμερα.

Πλήρης διαλειτουργικότητα οικοσυστήματος: Η Apple υποχρεούται να ανοίξει βασικές λειτουργίες του iOS, όπως τη σύζευξη εγγύτητας (proximity pairing), τις ειδοποιήσεις και την έξυπνη εναλλαγή ήχου, σε τρίτους κατασκευαστές υλικού. Στόχος είναι οι καταναλωτές να απολαμβάνουν μια εμπειρία ισοδύναμη με τη χρήση των ιδιόκτητων αξεσουάρ της Apple, ακόμα κι αν επιλέγουν προϊόντα άλλων εταιρειών.

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2. Η «πράσινη» στροφή των smartphone

Πέρα από το λογισμικό, η ΕΕ παρεμβαίνει δυναμικά και στο κομμάτι του υλικού (hardware), θεσπίζοντας αυστηρούς κανονισμούς κατασκευής με σκοπό τη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων (e-waste) και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας:

Τυποποίηση υλικού με USB-C: Η καθιέρωση του USB-C ως καθολικού προτύπου φόρτισης για όλες τις συσκευές είναι πλέον γεγονός, απαλλάσσοντας τους πολίτες από το κόστος και τη σύγχυση των πολλαπλών καλωδίων.

Εκτεταμένη υποστήριξη λογισμικού και ανταλλακτικών: Τα smartphone που πωλούνται εντός της ΕΕ πρέπει πλέον να λαμβάνουν ενημερώσεις λογισμικού και υλικολογισμικού (firmware) για τουλάχιστον 5 έτη. Παράλληλα, οι κατασκευαστές υποχρεούνται να διαθέτουν κρίσια ανταλλακτικά στην αγορά εντός 5-10 εργάσιμων ημερών, για διάστημα 7 ετών μετά την κυκλοφορία της συσκευής.

Επιστροφή στις αντικαταστάσιμες μπαταρίες: Έως το 2027, η ΕΕ ορίζει ότι οι μπαταρίες όλων των smartphone πρέπει να αφαιρούνται και να αντικαθίστανται εύκολα από τους ίδιους τους καταναλωτές, χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων εργαλείων ή επαγγελματικής τεχνικής υποστήριξης.

3. Αντίκτυπος στον κλάδο και αντιδράσεις

Οι σαρωτικές αυτές αλλαγές έχουν προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις στην παγκόσμια αγορά:

Για τους καταναλωτές: Οι χρήστες είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της νέας εποχής. Απολαμβάνουν περισσότερες επιλογές για τη λήψη εφαρμογών, απλοποιημένη διαδικασία αλλαγής λειτουργικού συστήματος και ανθεκτικότερες συσκευές που θα έχουν εμφανώς μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Για τους τεχνολογικούς γίγαντες: Η Google και η Apple εκφράζουν έντονες ανησυχίες. Οι δύο εταιρείες προειδοποιούν ότι η υποχρεωτική πρόσβαση τρίτων στο λογισμικό και οι βαθιές τροποποιήσεις στα λειτουργικά συστήματα ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρά τρωτά σημεία στην ασφάλεια των δεδομένων και την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Το βέβαιο είναι ότι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί ένα παγκόσμιο δεδικασμένο. Αν και οι νόμοι αυτοί ισχύουν αυστηρά εντός των ευρωπαϊκών συνόρων, η ανάγκη των εταιρειών για ενιαία γραμμή παραγωγής και ανάπτυξης λογισμικού αναμένεται να συμπαρασύρει και την υπόλοιπη παγκόσμια αγορά σε μια νέα, πιο ανοιχτή εποχή για την τεχνολογία.

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