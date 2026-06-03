Κινητά τηλέφωνα: Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αναδιαμορφώνει ριζικά το Android και το iOS

Τέλος στα μονοπώλια των γιγάντων της τεχνολογίας επιδιώκει να βάλει η ΕΕ

Ζωή Μακρυγιάννη

Κινητά τηλέφωνα: Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αναδιαμορφώνει ριζικά το Android και το iOS
Unsplash
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) υποχρεώνει Apple και Google να ανοίξουν τα λειτουργικά τους συστήματα για πιο δίκαιη και διαλειτουργική χρήση.
  • Επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από τρίτα καταστήματα και η χρήση εναλλακτικών συστημάτων πληρωμών, καταργώντας το μονοπώλιο διανομής εφαρμογών.
  • Καθιερώνεται το USB
  • C ως κοινό πρότυπο φόρτισης και επιβάλλονται αυστηροί κανόνες για υποστήριξη λογισμικού και ανταλλακτικών έως 7 έτη.
  • Από το 2027, οι μπαταρίες των smartphone θα πρέπει να είναι εύκολα αφαιρούμενες και αντικαταστάσιμες από τους καταναλωτές χωρίς ειδικά εργαλεία.
  • Οι αλλαγές της ΕΕ αναμένεται να επηρεάσουν παγκοσμίως την αγορά, ενώ οι τεχνολογικοί κολοσσοί εκφράζουν ανησυχίες για θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας.
Snapshot powered by AI

Μια πρωτοφανής νομοθετική πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάζει τους κολοσσούς της Silicon Valley, Apple και Google, να γκρεμίσουν τα «περιφραγμένα τείχη» των λειτουργικών τους συστημάτων. Μέσα από αυστηρά κανονιστικά πλαίσια, η Ευρώπη αλλάζει ριζικά τον τρόπο που λειτουργούν τα κινητά μας τηλέφωνα, δίνοντας προτεραιότητα στον καταναλωτή, τον υγιή ανταγωνισμό και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Τα λειτουργικά συστήματα iOS και Android, τα οποία ελέγχουν σχεδόν το σύνολο της παγκόσμιας αγοράς smartphones, βρίσκονται εν μέσω της μεγαλύτερης μεταμόρφωσης στην ιστορία τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) και των νέων απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, υποχρεώνει τις Apple και Google να ανοίξουν τα οικοσυστήματά τους. Οι αλλαγές αυτές εξασφαλίζουν ευκολότερη εναλλαγή μεταξύ συσκευών, ελεύθερη διανομή εφαρμογών και σημαντική επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του υλικού (hardware).

1. Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA)

Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) κατηγοριοποιεί πλέον επίσημα τόσο την Google όσο και την Apple ως «ρυθμιστές πρόσβασης» (gatekeepers). Αυτός ο χαρακτηρισμός τις υποχρεώνει νομικά να καταστήσουν τις πλατφόρμες τους πιο δίκαιες, διαφανείς και διαλειτουργικές, επιφέροντας τρεις κομβικές ανατροπές:

  • Μεταφορές δεδομένων χωρίς εμπόδια: Η ΕΕ αναγκάζει τις δύο εταιρείες να ενσωματώσουν απλοποιημένα εργαλεία μεταφοράς δεδομένων απευθείας κατά την αρχική εγκατάσταση της συσκευής. Με τον τρόπο αυτό, εξαλείφονται οι ιστορικές τεχνικές δυσκολίες και αποτρέπεται το λεγόμενο «κλείδωμα» του χρήστη (lock-in) σε ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα.

  • Καταστήματα εφαρμογών τρίτων (Sideloading): Το μονοπώλιο στη διανομή εφαρμογών αποτελεί παρελθόν. Τόσο η Apple όσο και η Google είναι υποχρεωμένες να επιτρέπουν τη λειτουργία εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών (third-party app stores), καθώς και εναλλακτικά συστήματα πληρωμών εντός των εφαρμογών, παρακάμπτοντας τις υψηλές προμήθειες που επέβαλλαν μέχρι σήμερα.

  • Πλήρης διαλειτουργικότητα οικοσυστήματος: Η Apple υποχρεούται να ανοίξει βασικές λειτουργίες του iOS, όπως τη σύζευξη εγγύτητας (proximity pairing), τις ειδοποιήσεις και την έξυπνη εναλλαγή ήχου, σε τρίτους κατασκευαστές υλικού. Στόχος είναι οι καταναλωτές να απολαμβάνουν μια εμπειρία ισοδύναμη με τη χρήση των ιδιόκτητων αξεσουάρ της Apple, ακόμα κι αν επιλέγουν προϊόντα άλλων εταιρειών.

kinito-2.jpg
Unsplash

2. Η «πράσινη» στροφή των smartphone

Πέρα από το λογισμικό, η ΕΕ παρεμβαίνει δυναμικά και στο κομμάτι του υλικού (hardware), θεσπίζοντας αυστηρούς κανονισμούς κατασκευής με σκοπό τη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων (e-waste) και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας:

  • Τυποποίηση υλικού με USB-C: Η καθιέρωση του USB-C ως καθολικού προτύπου φόρτισης για όλες τις συσκευές είναι πλέον γεγονός, απαλλάσσοντας τους πολίτες από το κόστος και τη σύγχυση των πολλαπλών καλωδίων.

  • Εκτεταμένη υποστήριξη λογισμικού και ανταλλακτικών: Τα smartphone που πωλούνται εντός της ΕΕ πρέπει πλέον να λαμβάνουν ενημερώσεις λογισμικού και υλικολογισμικού (firmware) για τουλάχιστον 5 έτη. Παράλληλα, οι κατασκευαστές υποχρεούνται να διαθέτουν κρίσια ανταλλακτικά στην αγορά εντός 5-10 εργάσιμων ημερών, για διάστημα 7 ετών μετά την κυκλοφορία της συσκευής.

  • Επιστροφή στις αντικαταστάσιμες μπαταρίες: Έως το 2027, η ΕΕ ορίζει ότι οι μπαταρίες όλων των smartphone πρέπει να αφαιρούνται και να αντικαθίστανται εύκολα από τους ίδιους τους καταναλωτές, χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων εργαλείων ή επαγγελματικής τεχνικής υποστήριξης.

3. Αντίκτυπος στον κλάδο και αντιδράσεις

Οι σαρωτικές αυτές αλλαγές έχουν προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις στην παγκόσμια αγορά:

  • Για τους καταναλωτές: Οι χρήστες είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της νέας εποχής. Απολαμβάνουν περισσότερες επιλογές για τη λήψη εφαρμογών, απλοποιημένη διαδικασία αλλαγής λειτουργικού συστήματος και ανθεκτικότερες συσκευές που θα έχουν εμφανώς μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

  • Για τους τεχνολογικούς γίγαντες: Η Google και η Apple εκφράζουν έντονες ανησυχίες. Οι δύο εταιρείες προειδοποιούν ότι η υποχρεωτική πρόσβαση τρίτων στο λογισμικό και οι βαθιές τροποποιήσεις στα λειτουργικά συστήματα ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρά τρωτά σημεία στην ασφάλεια των δεδομένων και την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Το βέβαιο είναι ότι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί ένα παγκόσμιο δεδικασμένο. Αν και οι νόμοι αυτοί ισχύουν αυστηρά εντός των ευρωπαϊκών συνόρων, η ανάγκη των εταιρειών για ενιαία γραμμή παραγωγής και ανάπτυξης λογισμικού αναμένεται να συμπαρασύρει και την υπόλοιπη παγκόσμια αγορά σε μια νέα, πιο ανοιχτή εποχή για την τεχνολογία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:23LIFESTYLE

Άγγελος Αντωνόπουλος: Ο θρυλικός «συνταγματάρχης Βαρτάνης» και η «χρυσή» πορεία σε θέατρο και σινεμά

13:22ANNOUNCEMENTS

To RED BULL MAD MIKE TOUR σήκωσε το Ηράκλειο Κρήτης στο... πόδι!

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε σε σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές σε κάθε γωνιά της Αττική»

13:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για να κάνουν αίτηση οι γονείς – Τι πρέπει να γνωρίζετε

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος - ταξίαρχος ΕΛΑΣ: «Πήγα και βρήκα νεκρό το παιδί μου, εκεί που παίζαμε μπάλα» - Ζητήθηκε αναβάθμιση κατηγορίας για έναν εκ των κατηγορούμενων για υπόθαλψη

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Νίκησαν και αποθέωσαν με κλάματα τον Κιμ οι παίκτριες ποδοσφαιρικών ομάδων της Βόρειας Κορέας

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας βοήθησε τη «Θεοπούλα» να γίνει μέλος της ΕΛΑΣ και να κάνει... «θραύση»

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Εμπλουτίζει το πράσινο της πόλης με 20 περγαμοντιές

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Καλό το επικοινωνιακό rebranding, πολιτική ουσία δεν βλέπω» - Τρία «καρφιά» για Τσίπρα

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρή 76χρονη στην παραλία της Βεργιάς

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσημο διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 ετών - Σήμερα η κηδεία του στην Κάρυστο

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Αναζητούνται οι γονείς της 3χρονης για να συλληφθούν - Ήταν μόνη της την ώρα του ατυχήματος - Δίνει μάχη στη ΜΕΘ του Παίδων

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Ανοίγει αυλαία σήμερα το «Νταβός της Ρωσίας»: Στίβεν Σιγκάλ και αδερφοί Τέιτ στη λίστα με τους καλεσμένους

12:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε η Ελένη Ζώτου, σε ηλικία 70 ετών

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Αθανασίου: Την Πέμπτη η κηδεία του δημοσιογράφου

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θα παραστεί στο επαναληπτικό δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου μετά το χάος

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα - αδελφή Σίλιας: «Σχεδιάζαμε τη φυγή της, αλλά δεν προλάβαμε - Σαν να μας δίνουν κι άλλες μαχαιριές με όσα λένε»

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Πάφο: Νεκρός 21χρονος σε εργατικό δυστύχημα - Καταπλακώθηκε από υαλοπίνακες

12:20LIFESTYLE

Η χρυσή Ολυμπιονίκης Victoria Pendleton υποστηρίζει ότι η σπουδαία πορεία της στην ποδηλασία επηρέασε αρνητικά την ερωτική της ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 ετών - Σήμερα η κηδεία του στην Κάρυστο

11:31LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η περιπέτεια με την υγεία του και οι πρώτες δηλώσεις

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα - αδελφή Σίλιας: «Σχεδιάζαμε τη φυγή της, αλλά δεν προλάβαμε - Σαν να μας δίνουν κι άλλες μαχαιριές με όσα λένε»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό: Ακούγονται εκρήξεις - Ένας άνθρωπος εγκλωβισμένος

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας βοήθησε τη «Θεοπούλα» να γίνει μέλος της ΕΛΑΣ και να κάνει... «θραύση»

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Έφηβη χάνει το πόδι της από νέα επίθεση καρχαρία, μετά τον ακρωτηριασμό 11χρονου μία ημέρα νωρίτερα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Στην Κόρινθο η κηδεία του Νίκου Ταγαρά - Παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Σουδανός προσπάθησε να βιάσει γυναίκα μέσα στο κατάστημά της στο κέντρο της Αθήνας - Μετά απείλησε κόσμο σε πολυκλινική

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Βιολογία και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Αναζητούνται οι γονείς της 3χρονης για να συλληφθούν - Ήταν μόνη της την ώρα του ατυχήματος - Δίνει μάχη στη ΜΕΘ του Παίδων

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κρίσιμη Πολιτική Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ - Συνεργασία με Τσίπρα θα προτείνει ο Φάμελλος

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσημο διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Ήθελα να προστατεύσω τη Μαρία» – Συγκλονίζει η κατάθεση της μεγαλύτερης αδελφής για τα βασανιστήρια από τους γονείς τους

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρή 76χρονη στην παραλία της Βεργιάς

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος - ταξίαρχος ΕΛΑΣ: «Πήγα και βρήκα νεκρό το παιδί μου, εκεί που παίζαμε μπάλα» - Ζητήθηκε αναβάθμιση κατηγορίας για έναν εκ των κατηγορούμενων για υπόθαλψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ