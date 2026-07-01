Κρεμλίνο εναντίον... Apple: Γιατί ο τεχνολογικός γίγαντας απειλείται με πρόστιμα εκατομμυρίων

Νέο μέτωπο ανοίγει για την Apple στη ρωσική αγορά, καθώς οι αρχές της χώρας κλιμακώνουν την πίεση γύρω από τη διαθεσιμότητα των εγχώριων ψηφιακών προϊόντων. Η ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή υπηρεσία της Ρωσίας εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση προς τον αμερικανικό κολοσσό, απαιτώντας την άμεση εξάλειψη των πρακτικών που η ίδια χαρακτηρίζει ως μεροληπτικές σε βάρος των ρωσικών εφαρμογών.

Το τελεσίγραφο και οι απειλές για πρόστιμο στην Apple

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία, η Apple οφείλει να διασφαλίσει πως συγκεκριμένες ρωσικές εφαρμογές θα βρίσκονται προεγκατεστημένες στις συσκευές της που κυκλοφορούν στη χώρα. Οι απαιτήσεις των ρωσικών αρχών αφορούν άμεσα δημοφιλή εργαλεία της εγχώριας αγοράς, όπως είναι η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων MAX, αλλά και η γνωστή μηχανή αναζήτησης Yandex. Η Μόσχα δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν σκοπεύει να κάνει πίσω, θέτοντας μάλιστα και ένα πολύ στενό χρονικό περιθώριο για τη συμμόρφωση της εταιρείας. Εάν η Apple αγνοήσει την προειδοποίηση και δεν προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές μέχρι τις 15 Ιουλίου, το οικονομικό τίμημα θα είναι βαρύ, καθώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα τσουχτερό πρόστιμο στην Apple που μπορεί να αγγίξει τα 4 δισεκατομμύρια ρούβλια, ποσό που ισοDynamic δυναμικά με περίπου 51,6 εκατομμύρια δολάρια.

Το παρασκήνιο της κόντρας με τις ρωσικές εφαρμογές

Πάντως, αυτή η κίνηση δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Ρωσίας να ελέγξει το ψηφιακό τοπίο εντός των συνόρων της και να ενισχύσει την εγχώρια τεχνολογική βιομηχανία. Ενώ από πλευράς της η Apple προσπαθεί εδώ και καιρό να ισορροπήσει ανάμεσα στις διεθνείς κυρώσεις και τις απαιτήσεις των τοπικών νομοθεσιών στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Η πίεση για την προεγκατάσταση λογισμικού όπως η Yandex και το MAX στενεύει τα περιθώρια ελιγμών για την εταιρεία, η οποία πλέον καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες για το μέλλον των συσκευών της στη ρωσική αγορά.

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