Apple: Ανεβάζει τις τιμές σε Mac και iPad εξαιτίας της έλλειψης σε τσιπ μνήμης

Snapshot Η Apple αυξάνει τις τιμές σε Mac και iPad λόγω της έλλειψης τσιπ μνήμης που προκλήθηκε από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ζήτηση για μνήμη και χώρο αποθήκευσης αυξήθηκε σημαντικά, δημιουργώντας πρωτοφανείς προκλήσεις στον κλάδο ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.

Οι τιμές των βασικών μοντέλων MacBook και iPad έχουν αυξηθεί έως και 200 δολάρια, ενώ αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις στα iPhone το 2026. Snapshot powered by AI

Η Apple ανακοίνωσε την Πέμπτη αύξηση των τιμών για τα Mac και τα iPad, επικαλούμενη την έλλειψη τσιπ μνήμης που προκλήθηκε από την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία με έδρα το Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας χαρακτήρισε την απότομη αύξηση της ζήτησης ως «πρωτοφανή πρόκληση» για τον κλάδο των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.

«Η ραγδαία επέκταση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει μια εξαιρετικά μεγάλη αύξηση στη ζήτηση για μνήμη και χώρο αποθήκευσης. Ποτέ δεν έχουμε δει την τιμή ενός εξαρτήματος να αυξάνεται τόσο πολύ, τόσο γρήγορα», ανέφερε σε γραπτή δήλωση η Apple.

Το νέο MacBook Neo της βασικής κατηγορίας θα κοστίζει πλέον 699 δολάρια, από 599 δολάρια. Το MacBook Air των 512 gigabyte κοστίζει πλέον 1.299 δολάρια, από 1.099 δολάρια. Το MacBook Pro χωρητικότητας ενός terabyte κοστίζει 1.999 δολάρια, από 1.699 δολάρια.

Το iPad Air χωρητικότητας 128 gigabyte κοστίζει πλέον 749 δολάρια, από 599 δολάρια, ενώ το iPad Pro Wi-Fi χωρητικότητας 256 gigabyte κοστίζει πλέον 1.199 δολάρια, από 999 δολάρια.

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Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των τιμών των iPhone αργότερα μέσα στο 2026. Η αναλύτρια της IDC, Nabila Popal, δήλωσε ότι οι τελευταίες αυξήσεις τιμών ήταν υψηλότερες από ό,τι περίμενε. Γι’ αυτό η αναλύτρια εξήγησε ότι το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι αυξήσεις στις τιμές του iPhone ενδέχεται επίσης να είναι υψηλότερες από το αναμενόμενο, ίσως έως και 200 δολάρια για τα μοντέλα iPhone Pro και Pro Max.

«Πιστεύω ότι η εποχή των αυξήσεων τιμών κατά 50 δολάρια έχει πλέον περάσει», ανέφερε η Nabila Popal.

Η Apple δήλωσε ότι, αν και μέχρι στιγμής έχει προστατεύσει τους πελάτες της από τις αυξήσεις στις τιμές των εξαρτημάτων, «έχουμε πλέον φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να αρχίσουμε να αυξάνουμε τις τιμές σε μια σειρά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών αυξήσεων για το iPad και το Mac. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι ευχάριστη είδηση και εργαζόμαστε αδιάκοπα για να βρούμε λύσεις».

Οι μετοχές της Apple υποχώρησαν κατά 13,29 δολάρια, ή 4,5%, στα 279,88 δολάρια το απόγευμα της Πέμπτης.