Σέρρες: Αγρότης έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το δικό του τρακτέρ

Snapshot Ένας 68χρονος αγρότης στις Σέρρες έχασε τη ζωή του όταν το τρακτέρ του ανετράπη και τον καταπλάκωσε.

Το περιστατικό συνέβη στο Στρυμονικό Σερρών κατά τη διάρκεια εργασιών στο χωράφι του.

Η σύζυγος του αγρότη ειδοποίησε τους γείτονες μετά την αργοπορία του και τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από το τρακτέρ.

Η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ επενέβησαν για τον απεγκλωβισμό, αλλά ο άνδρας είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών για την περαιτέρω διαδικασία. Snapshot powered by AI

Τραγικό ατύχημα είχε ένας 68χρονος αγρότης στις Σέρρες, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε.

Ο άνδρας ζούσε στο Στρυμονικό Σερρών όπου είχε τα χωράφια του και πραγματοποιούσε εργασίες με το τρακτέρ του. Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημά του ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Η σύζυγός του ειδοποίησε τους γείτονες αφού ανησύχησε με την αργοπορία του άνδρα της και πήγαν όλοι μαζί στο χωράφι.

Εκεί τον βρήκαν εγκλωβισμένο κάτω από το τρακτέρ και χωρίς τις αισθήσεις του. Παράλληλα, ειδοποίησαν την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Με τη συνδρομή των πυροσβεστών, απεγκλώβισαν τον άνδρα από το σημείο και διαπίστωσαν ότι είναι νεκρός, ενώ η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Σερρών.

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