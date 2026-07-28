Τι βλέπουν ο πάροχος ίντερνετ, οι ιστοσελίδες και οι διαφημιστικές εταιρείες για εσάς

Snapshot Ο πάροχος ίντερνετ μπορεί να δει τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, την ώρα σύνδεσης, την κατανάλωση δεδομένων και την κατά προσέγγιση τοποθεσία σας μέσω της διεύθυνσης IP, εκτός αν χρησιμοποιείτε VPN.

Οι ιστοσελίδες συλλέγουν πληροφορίες όπως διεύθυνση IP, τοποθεσία, συσκευή, πρόγραμμα περιήγησης και αλληλεπιδράσεις μέσω εργαλείων ανάλυσης και παρακολούθησης.

Η ιδιωτική περιήγηση προστατεύει μόνο το ιστορικό από άλλους χρήστες της ίδιας συσκευής, αλλά δεν αποκρύπτει τη δραστηριότητά σας από ιστοσελίδες, πάροχο ή διαχειριστές δικτύου.

Μπορείτε να περιορίσετε την παρακολούθηση ρυθμίζοντας το απόρρητο του browser, απενεργοποιώντας περιττές άδειες, χρησιμοποιώντας ιδιωτικούς browsers ή VPN και περιορίζοντας τις προσωπικές πληροφορίες που μοιράζεστε.

Η πλήρης ανωνυμοποίηση στο διαδίκτυο δεν είναι εφικτή, αλλά η υιοθέτηση βασικών πρακτικών προστασίας ιδιωτικότητας αυξάνει τον έλεγχο της διαδικτυακής σας δραστηριότητας. Snapshot powered by AI

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι, εφόσον δεν δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή δεν κοινοποιούν προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο, η ιδιωτικότητά τους παραμένει σε μεγάλο βαθμό προστατευμένη. Δυστυχώς, δεν λειτουργεί έτσι το σύγχρονο διαδίκτυο.

Κάθε φορά που περιηγείστε στο ίντερνετ, πολλές εταιρείες μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για εσάς. Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) μπορεί να παρακολουθεί ορισμένες πτυχές της διαδικτυακής σας δραστηριότητας, οι ιστοσελίδες μπορούν να καταγράφουν δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις σας και οι διαφημιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν εργαλεία παρακολούθησης για να δημιουργούν προφίλ βάσει των συνηθειών περιήγησής σας.

Τα καλά νέα είναι ότι η γνώση του τι μπορούν να δουν οι άλλοι αποτελεί το πρώτο βήμα για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.

Τι μπορεί να δει ο πάροχος ίντερνετ

Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου λειτουργεί ως ο ενδιάμεσος μεταξύ των συσκευών σας και του ίντερνετ. Κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεστε και κάθε διαδικτυακή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε περνά μέσα από το δίκτυό του.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε VPN,, ο πάροχός σας μπορεί συνήθως να γνωρίζει: σε ποιες ιστοσελίδες συνδέεστε, πότε είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, πόσα δεδομένα καταναλώνετε, την κατά προσέγγιση τοποθεσία σας, μέσω της διεύθυνσης IP.

Οι κρυπτογραφημένες ιστοσελίδες, που ξεκινούν με «https://», εμποδίζουν τον πάροχο να διαβάσει το περιεχόμενο των περισσότερων ιστοσελίδων ή μηνυμάτων. Ωστόσο, μπορεί να γνωρίζει ότι συνδεθήκατε σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Και μόνο αυτή η πληροφορία αρκεί πολλές φορές για να αποκαλύψει τα ενδιαφέροντα, τις συνήθειες και την καθημερινή σας δραστηριότητα.

Τι βλέπουν οι ιστοσελίδες

Ακόμη κι αν δεν δημιουργήσετε ποτέ λογαριασμό, πολλές ιστοσελίδες μπορούν να συλλέξουν σημαντικές πληροφορίες για την επίσκεψή σας. Μπορούν να αναγνωρίσουν: τη διεύθυνση IP σας, την κατά προσέγγιση τοποθεσία σας, τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τις σελίδες που επισκεφθήκατε.

Πολλές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν επίσης εργαλεία ανάλυσης, pixels παρακολούθησης και διαφημιστικά scripts, ώστε να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με το περιεχόμενό τους.

Τα εργαλεία αυτά μπορούν να καταγράψουν: σε ποιους συνδέσμους κάνατε κλικ, πόσο χρόνο παραμείνατε σε μια σελίδα, ποιο περιεχόμενο τράβηξε περισσότερο την προσοχή σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται και σε διαφημιστικές ή εταιρείες ανάλυσης δεδομένων. Γι' αυτόν τον λόγο συχνά εμφανίζονται διαφημίσεις που σχετίζονται στενά με κάτι που αναζητήσατε ή επισκεφθήκατε πρόσφατα.

Ιδιωτική περιήγηση;

Η ιδιωτική περιήγηση, γνωστή και ως «Incognito» σε ορισμένους browsers, είναι χρήσιμη επειδή εμποδίζει το πρόγραμμα περιήγησης να αποθηκεύει το ιστορικό σας στη συσκευή μετά το κλείσιμο του παραθύρου.

Ωστόσο, δεν σας καθιστά αόρατους στο διαδίκτυο.

Οι ιστοσελίδες εξακολουθούν να βλέπουν την επίσκεψή σας όσο βρίσκεστε σε αυτές. Ο πάροχος ίντερνετ εξακολουθεί να γνωρίζει σε ποιες ιστοσελίδες συνδέεστε, ενώ, αν χρησιμοποιείτε εταιρικό, σχολικό ή δημόσιο δίκτυο, ο διαχειριστής του δικτύου μπορεί επίσης να παρακολουθεί μέρος της δραστηριότητάς σας.

Η ιδιωτική περιήγηση λειτουργεί κυρίως ως εργαλείο προστασίας της ιδιωτικότητας στη συσκευή σας. Κρύβει το ιστορικό από άλλους χρήστες της ίδιας συσκευής, αλλά δεν αποκρύπτει πλήρως τη δραστηριότητά σας από ιστοσελίδες, διαφημιστές ή τον πάροχο ίντερνετ.

Πώς μπορείτε να περιορίσετε όσα βλέπουν οι άλλοι

Η πλήρης εξάλειψη της διαδικτυακής παρακολούθησης δεν είναι εφικτή, μπορείτε όμως να δυσκολέψετε σημαντικά τη συλλογή πληροφοριών.

Μερικά βασικά βήματα είναι:

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου του browser σας.

Απενεργοποιήστε περιττές άδειες πρόσβασης, όπως τοποθεσία, μικρόφωνο και κάμερα, όταν δεν είναι απαραίτητες.

Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα περιήγησης ή μηχανή αναζήτησης που δίνει έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας.

Περιορίστε τις προσωπικές πληροφορίες που μοιράζεστε σε ιστοσελίδες, εφαρμογές και λογαριασμούς. Εξετάστε τη χρήση ενός VPN.

Το διαδίκτυο βασίζεται στη συλλογή δεδομένων και πολλές εταιρείες μπορούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε. Οι πάροχοι γνωρίζουν πού συνδέεστε, οι ιστοσελίδες καταγράφουν τις επισκέψεις σας και οι διαφημιστικές εταιρείες δημιουργούν σταδιακά προφίλ των ενδιαφερόντων και των συνηθειών σας.

Παρότι δεν είναι δυνατόν να εξαφανιστείτε εντελώς από το ψηφιακό αποτύπωμα, μπορείτε να περιορίσετε σημαντικά τις πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς. Η υιοθέτηση βασικών πρακτικών προστασίας της ιδιωτικότητας μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακτήσετε μεγαλύτερο έλεγχο της διαδικτυακής σας δραστηριότητας.

Πηγή: FOX

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