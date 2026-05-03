Ο κίνδυνος της «σκοτεινής ίνας: Τα καλώδια internet στο σπίτι μπορεί να σας «παρακολουθούν» κρυφά

Μια εντυπωσιακή αποκάλυψη έρχεται στο φως σχετικά με τις οπτικές ίνες, που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απολύτως ασφαλείς. Σύμφωνα με νέα έρευνα, τα καλώδια internet μπορούν, χωρίς να γίνονται αντιληπτά, να μετατραπούν σε συσκευές υποκλοπής.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα δείχνει ότι τα καλώδια οπτικών ινών, γνωστά για την ασφαλή μετάδοση δεδομένων, μπορούν υπό ορισμένες συνθήκες να λειτουργήσουν ως σύστημα ανίχνευσης ήχου του περιβάλλοντος.

Η μελέτη εκπονήθηκε από ερευνητές του Hong Kong Polytechnic University και του Chinese University of Hong Kong και παρουσιάστηκε στο NDSS Symposium 2026. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η τυπική υποδομή οπτικών ινών σε σπίτια και γραφεία μπορεί να μετατραπεί σε πιθανό μέσο παρακολούθησης.

Πώς «ακούνε» τα καλώδια οπτικών ινών

Κανονικά, τα καλώδια οπτικών ινών μεταφέρουν δεδομένα μέσω φωτεινών σημάτων. Ωστόσο, οι δονήσεις που προκαλούνται από ηχητικά κύματα μπορούν να δημιουργήσουν μικροσκοπικές μεταβολές στη δομή τους. Αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν τη φάση του λέιζερ που διέρχεται από το καλώδιο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, επιτιθέμενοι μπορούν να συνδέσουν στην άκρη του καλωδίου εμπορικά διαθέσιμα συστήματα Distributed Acoustic Sensing (DAS), τα οποία αναλύουν αυτές τις μεταβολές και επιτρέπουν την ανακατασκευή των ήχων του περιβάλλοντος. Μάλιστα, είναι δυνατό να συλλεχθούν ηχητικά δεδομένα ακόμη και από απόσταση άνω των 50 μέτρων.

Εύκολη απόκρυψη, δύσκολος εντοπισμός

Η μελέτη αναφέρει επίσης την ανάπτυξη ενός ειδικού δέκτη που καθιστά τη διαδικασία υποκλοπής πιο αποτελεσματική. Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να μοιάζει με τον τυπικό εξοπλισμό των δικτύων FTTH (Fiber to the Home), γεγονός που επιτρέπει την εύκολη απόκρυψή της.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι οπτικές ίνες δεν εκπέμπουν ραδιοσυχνότητες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εντοπιστούν με τις κλασικές μεθόδους ανίχνευσης παρακολούθησης. Αυτό δημιουργεί έναν νέο κίνδυνο ασφάλειας, ιδιαίτερα για γραφεία, δημόσιους οργανισμούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ο κίνδυνος της «σκοτεινής ίνας»

Η έρευνα επισημαίνει ότι ακόμη και οι ανενεργές γραμμές, γνωστές ως «dark fiber», μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τέτοιες δραστηριότητες παρακολούθησης. Τεχνικές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν θεωρητικές, φαίνεται πλέον ότι μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη πως οι υποδομές οπτικών ινών είναι απολύτως ασφαλείς θα πρέπει να επανεξεταστεί.