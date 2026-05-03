Φυσιολογική αρτηριακή πίεση ανά ηλικία: Τι σημαίνουν οι αριθμοί

Πολλοί υποθέτουν ότι η «φυσιολογική» αρτηριακή πίεση αλλάζει σημαντικά με την ηλικία. Ακούγεται λογικό: εφόσον το σώμα αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, θα πρέπει να αλλάζουν και οι σχετικοί αριθμοί.

Αλλά η σύγχρονη καρδιολογία λέει μια διαφορετική ιστορία. Αν και η αρτηριακή πίεση συχνά αυξάνεται με την ηλικία, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανεβασμένες μετρήσεις πρέπει πάντα να θεωρούνται φυσιολογικοί ή ασφαλείς.

Η κατανόηση αυτής της διάκρισης είναι το κλειδί για την σωστή ερμηνεία των μετρήσεών σας.

Τι θεωρείται φυσιολογική αρτηριακή πίεση

Η αρτηριακή πίεση μετριέται χρησιμοποιώντας δύο αριθμούς:

  • Συστολική (μεγαλύτερος αριθμός): πίεση πάνω στον κτύπο της καρδιάς
  • Διαστολική (μικρότερος αριθμός): πίεση ανάμεσα στους κτύπους της καρδιάς

Οι τρέχουσες ιατρικές οδηγίες ορίζουν την κανονική αρτηριακή πίεση για τους ενήλικες ως:

Κάτω από 120/80 mmHg

Αυτό το πρότυπο ισχύει ευρέως για όλες τις ηλικιακές ομάδες ενηλίκων. Στόχος δεν είναι η προσαρμογή των προσδοκιών προς τα πάνω με την ηλικία, αλλά η διατήρηση υγιών επιπέδων για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Κατηγορίες αρτηριακής πίεσης

Αντί για «φυσιολογικές» τιμές που βασίζονται στην ηλικία, οι γιατροί χρησιμοποιούν κατηγορίες, που ισχύουν για όλους τους ενήλικες:

ΚατηγορίαΣυστολική (mmHg)Διαστολική (mmHg)
Κανονική<120<80
Αυξημένη120–129<80
Υπέρταση (Στάδιο 1)130–13980–89
Υπέρταση (Στάδιο 2)≥140≥90

Αυτή η ταξινόμηση βοηθά στον προσδιορισμό του κινδύνου και στην καθοδήγηση των αποφάσεων θεραπείας.

Γιατί η αρτηριακή πίεση αυξάνεται με την ηλικία;

Παρόλο που ο ορισμός του «φυσιολογικού» δεν αλλάζει, το σώμα αλλάζει. Καθώς μεγαλώνουμε:

  • Οι αρτηρίες γίνονται λιγότερο εύκαμπτες
  • Τα αιμοφόρα αγγεία σκληραίνουν
  • Η καρδιά μπορεί να χρειαστεί να εργαστεί σκληρότερα, για να κυκλοφορήσει το αίμα

Αυτές οι αλλαγές καθιστούν τις υψηλότερες μετρήσεις πιο συχνές, αλλά όχι ακίνδυνες.

Η αυξημένη αρτηριακή πίεση σε ηλικιωμένους ενήλικες συνδέεται στενά με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και νεφρικών προβλημάτων.

Τυπικά πρότυπα αρτηριακής πίεσης ανά ηλικία

Ενώ οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι, οι μέσες μετρήσεις τείνουν να μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Ο παρακάτω πίνακας αντικατοπτρίζει τυπικές τάσεις, όχι ιδανικές τιμές:

Ηλικιακή ομάδαΤυπικό συστολικό εύροςΤυπικό διαστολικό εύρος
18–39110–12070–80
40–59115–13075–85
60+120–14070–90

Αυτά τα εύρη δείχνουν τι παρατηρείται συνήθως, όχι τι συνιστάται. Μια μέτρηση στο υψηλότερο άκρο αυτών των περιθωρίων μπορεί να υποδηλώνει αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Πότε η αρτηριακή πίεση γίνεται ανησυχητική

Η αρτηριακή πίεση συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα, γι' αυτό και συχνά ονομάζεται «σιωπηλός» παράγοντας κινδύνου. Ωστόσο, οι σταθερές μετρήσεις πάνω από τα φυσιολογικά εύρη (ειδικά 130/80 mmHg και πάνω) θα πρέπει να προκαλούν προσοχή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να προκαλέσει:

  • Πονοκεφάλους
  • Ζάλη
  • Θολή όραση

Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν εμφανίζουν προειδοποιητικά σημάδια, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την τακτική παρακολούθηση.

Γιατί η φράση «φυσιολογική για την ηλικία μου» μπορεί να είναι παραπλανητική

Μία από τις πιο συνηθισμένες παρανοήσεις είναι ότι η ελαφρώς αυξημένη αρτηριακή πίεση είναι αποδεκτή σε μεγαλύτερη ηλικία. Ενώ οι στόχοι θεραπείας μπορεί μερικές φορές να εξατομικεύονται, ο υποκείμενος στόχος παραμένει ο ίδιος: η μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Το να διατηρείται η αρτηριακή πίεση υψηλή απλώς και μόνο λόγω ηλικίας μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών με την πάροδο του χρόνου.

Συμπέρασμα

Η φυσιολογική αρτηριακή πίεση δεν αλλάζει τόσο πολύ με την ηλικία όσο πιστεύουν πολλοί. Αν και οι υψηλότερες μετρήσεις γίνονται πιο συχνές με την πάροδο του χρόνου, δεν θεωρούνται ιδανικές ή χωρίς κίνδυνο.

Το κλειδί δεν είναι να αποδεχόμαστε τις υψηλότερες μετρήσεις ως αναπόφευκτες, αλλά να κατανοούμε τι σημαίνουν και να τις διαχειριζόμαστε προληπτικά. Η τακτική παρακολούθηση και η έγκαιρη δράση παραμένουν οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για την προστασία της μακροπρόθεσμης καρδιαγγειακής υγείας.

Πηγές:
heart.org
nhs.uk
cdc.gov
mayoclinic.org

