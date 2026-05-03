Ένα ανησυχητικό φαινόμενο στα ελληνικά βουνά: Η αθόρυβη μεταμόρφωση που προειδοποιεί τη νότια Ευρώπη

Η χιονοκάλυψη των ελληνικών βουνών μειώθηκε στο μισό τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες λόγω της υπερθέρμανσης της περιοχής

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο στα ελληνικά βουνά: Η αθόρυβη μεταμόρφωση που προειδοποιεί τη νότια Ευρώπη

Χιονισμένες κορυφές του Ολύμπου

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ανησυχητική διαπίστωση για την έκταση ενός φαινομένου στα ελληνικά βουνά κάνει μία μελέτη υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Cryosphere.

Οι εικόνες του όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος, των χιονισμένων βουνοκορφών κινδυνεύουν να γίνουν ανάμνηση, καθώς η χιονοκάλυψη έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ σε μόλις 40 χρόνια.

Σύμφωνα με τη μελέτη το χιόνι που καλύπτει τις κύριες οροσειρές της Ελλάδας έχει μειωθεί κατά 58% από το 1984. Το στοιχείο αυτό, το οποίο επιβεβαιώθηκε από Βρετανούς και Έλληνες ερευνητές, έχει άμεσες επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα νερού, τη γεωργία και την οικολογική ισορροπία.

Η διεθνής ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, συνδύασε δορυφορικές εικόνες, κλιματικά αρχεία και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να ανακατασκευάσει την εξέλιξη του χιονιού μεταξύ 1984 και 2025.

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΑ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΑΣΧΑ (APOHXOS.GR / EUROKINISSI)

Χιονισμένα τα βουνά της Αχαΐας το φετινό Πάσχα

Eurokinissi

Χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο που ονομάζεται snowMapper, το οποίο είναι σε θέση να δημιουργεί καθημερινά χάρτες με ανάλυση 100 μέτρων σχετικά με την παρουσία χιονιού σε δέκα από τα υψηλότερα ορεινά συγκροτήματα της χώρας.

Το σύστημα εκπαιδεύτηκε με χιλιάδες παρατηρήσεις που συλλέχθηκαν στις Άλπεις και τα Πυρηναία, γεγονός που επέτρεψε να καλυφθεί η έλλειψη ιστορικών δεδομένων στην Ελλάδα.

«Ο ρόλος του χιονιού είναι θεμελιώδης. Λειτουργεί ως φυσική δεξαμενή», εξήγησε ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, ερευνητής του Ινστιτούτου Πολικής Έρευνας Scott.

Σε αντίθεση με τη βροχή, η οποία απορρέει γρήγορα, «το χιόνι λιώνει αργά και τροφοδοτεί ποτάμια, λίμνες και υδροφορείς κατά τους θερμότερους μήνες», πρόσθεσε. Η έρευνα υπογραμμίζει πώς η μείωση του χιονιού επηρεάζει την παροχή νερού για γεωργική άρδευση, οικιακή κατανάλωση και παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΒΟΥΝΟ

Ο αντίκτυπος της αύξησης της θερμοκρασίας

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι ο κύριος παράγοντας πίσω από τη μείωση του χιονιού δεν είναι η μείωση των βροχοπτώσεων, αλλά η άνοδος των χειμερινών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ian Willis, συν-συγγραφέα της μελέτης, η θερμοκρασία καθορίζει πόση βροχόπτωση πέφτει ως χιόνι και πόσο καιρό παραμένει στο έδαφος: «Αν οι θερμοκρασίες συνεχίσουν να αυξάνονται, θα υπάρχει μικρότερη συσσώρευση και ταχύτερη τήξη». Έτσι, το νερό που παλαιότερα αποθηκευόταν με τη μορφή χιονιού πέφτει πλέον ως βροχή, γεγονός που περιορίζει τη σταδιακή διαθεσιμότητά του κατά τους ξηρούς μήνες.

Μια άλλη σημαντική παρατήρηση είναι ότι η χιονοπερίοδος πλέον συντομεύεται: ξεκινά αργότερα και τελειώνει νωρίτερα. Αυτό περιορίζει ακόμη περισσότερο την ικανότητα των βουνών να λειτουργούν ως φυσικά αποθέματα νερού και αλλοιώνει τον περιφερειακό υδρολογικό κύκλο. «Ο βαθμός απώλειας χιονιού και η αύξηση της θερμοκρασίας βρίσκονται εκτός της φυσιολογικής κλιματικής μεταβλητότητας», κατέληξε η έρευνα.

Οι συνέπειες

Η μείωση του χιονιού έχει άμεση επίδραση στην πιθανότητα ξηρασίας, στην επισιτιστική ασφάλεια και στον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, με την Ελλάδα να δέχθηκε ένα από τα πιο καταστροφικά κύματα πυρκαγιών το 2025.

Με τη μείωση των αποθεμάτων νερού που δημιουργούνται από την τήξη των πάγων, οι υδρολογικές λεκάνες —που είναι ήδη μικρές και ευάλωτες— χάνουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τη νότια Ευρώπη.

Η έρευνα προβλέπει ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και ήδη εργάζεται για τη μετατροπή των δεδομένων χιονοκάλυψης σε προβλέψεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα νερού τις επόμενες δεκαετίες.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, αν δεν καταστεί δυνατό να αναχαιτιστεί η αύξηση των θερμοκρασιών, η ποσότητα του χιονιού θα συνεχίσει να μειώνεται και η υδάτινη πίεση θα επιδεινωθεί σε ολόκληρη τη μεσογειακή περιοχή.

Η μείωση του χιονιού στην Ελλάδα αποτελεί ένα προειδοποιητικό σήμα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη νότια Ευρώπη. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, λόγω της έλλειψης φυσικών αποθεμάτων, η διαχείριση του νερού θα αποτελέσει μία από τις κεντρικές προκλήσεις για τις κοινότητες, τη γεωργία και τα οικοσυστήματα της χώρας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52ΚΟΣΜΟΣ

Στα βήματα της Ελλάδας, Πορτογαλία - Ιταλία για να σώσουν τον τουρισμό τους - Αψηφούν τις οδηγίες της ΕΕ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Φροντίστρια κακοποιούσε ηλικιωμένη με άνοια - «Μην με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα» [Σκληρές εικόνες]

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Αφηνιασμένος ελέφαντας αναποδογυρίζει αυτοκίνητο - Σκοτώθηκε ο οδηγός - Βίντεο από την επίθεση

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 30χρονος για άσκοπους πυροβολισμούς

16:27TRAVEL

Κυκλάδες: Σύρος, Σίφνος και Νάξος «θωρακίζουν» τη φετινή σεζόν - Η στρατηγική των νησιών

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο στα ελληνικά βουνά: Η αθόρυβη μεταμόρφωση που προειδοποιεί τη νότια Ευρώπη

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το «τέλειο» ζευγάρι μέχρι που ο σύζυγος διαμέλισε και πέρασε από μπλέντερ τη φιναλίστ Μις Ελβετία

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Φυσιολογική αρτηριακή πίεση ανά ηλικία: Τι σημαίνουν οι αριθμοί

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα ανηλίκων «ρήμαζε» καταστήματα στο κέντρο

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - Βίντεο ντοκουμέντο: Πήγαν να πατήσουν τον πορτιέρη του μπαρ, αφού πρώτα τον μαχαίρωσαν

15:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήσεις Μητσοτάκη με τον Επίτροπο Άμυνας της ΕΕ και τον Γερμανό ΥΠΕΞ

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ευχάριστα νέα για τον 5χρονο που τραυματίστηκε σε πισίνα - Βγήκε από τη ΜΕΘ

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στις ΗΠΑ: Ετοιμαστείτε να μετατραπούν τα Στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο ένας από τους εμπλεκόμενους του άγριου επεισοδίου με τις μαχαιριές σε μπαρ

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 25χρονος που λήστευε οδηγούς ταξί στην Αγία Βαρβάρα - Αναζητείται συνεργός του

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Γιαγιάδες ηλικίας 89 και 91 ετών σηκώνουν βάρη στο γυμναστήριο για να παραμείνουν υγιείς - Δείτε βίντεο

14:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass: Ποιοι είναι δικαιούχοι για το voucher τροφίμων

14:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ανακάλυψα ότι έχω αυτισμό στα 42»: Άνδρας περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσε μέχρι την σωστή διάγνωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο στα ελληνικά βουνά: Η αθόρυβη μεταμόρφωση που προειδοποιεί τη νότια Ευρώπη

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το «τέλειο» ζευγάρι μέχρι που ο σύζυγος διαμέλισε και πέρασε από μπλέντερ τη φιναλίστ Μις Ελβετία

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

14:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ανακάλυψα ότι έχω αυτισμό στα 42»: Άνδρας περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσε μέχρι την σωστή διάγνωση

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Φυσιολογική αρτηριακή πίεση ανά ηλικία: Τι σημαίνουν οι αριθμοί

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής κατακραυγή για «φεστιβάλ βιασμού» στη Νιγηρία: Άντρες επιτίθενται σε γυναίκες στους δρόμους

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμα;» – Σοκάρει η κατάθεση του πατέρα για την κακοποίηση του 5χρονου

13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - Βίντεο ντοκουμέντο: Πήγαν να πατήσουν τον πορτιέρη του μπαρ, αφού πρώτα τον μαχαίρωσαν

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για ανήλικη: Την απήγαγε 51χρονος που συνάντησε μέσω εφαρμογής γνωριμιών

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Αφηνιασμένος ελέφαντας αναποδογυρίζει αυτοκίνητο - Σκοτώθηκε ο οδηγός - Βίντεο από την επίθεση

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Οργή και αναπάντητα «γιατί»: Ξεσπά η μητέρα του 27χρονου Βαγγέλη που σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Δεκαπενταύγουστο του 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ