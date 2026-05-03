Συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας - Νεκρός ένας κρατούμενος

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις Φυλακές Νιγρίτας Σερρών μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός φυλακισμένου.

Οι συνθήκες του θανάτου του κρατούμενου είναι, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλους τραυματίες. Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.