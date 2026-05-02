Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

Το φαινόμενο El Niño δείχνει να δυναμώνει ραγδαία και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη Μεσόγειο και τη χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας
  • Το καλοκαίρι του 2026 στην Ευρώπη προβλέπεται θερμότερο από το μέσο όρο λόγω ισχυρής επιρροής του El Niño.
  • Τα μοντέλα ECMWF και UKMO συμφωνούν σε αυξημένες θερμοκρασίες και διαφοροποιημένες βροχοπτώσεις, με υγρότερες συνθήκες στη νότια και ανατολική Ευρώπη και ξηρασία στην κεντρική και δυτική Ευρώπη.
  • Για την Ελλάδα προβλέπεται θερμότερο καλοκαίρι με έντονη νότια ροή θερμών αερίων μαζών και αυξημένη πιθανότητα καλοκαιρινών καταιγίδων στα ηπειρωτικά και ορεινά.
  • Αναμένονται περίοδοι έντονης ζέστης και πιθανές εξάρσεις καύσωνα, ειδικά όταν ενισχύεται η νότια ροή από τη Βόρεια Αφρική.
  • Το καλοκαίρι 2026 χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις μεταξύ ζέστης και αστάθειας, που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των καιρικών συνθηκών.
Η εικόνα για το καλοκαίρι του 2026 στην Ευρώπη αρχίζει να ξεκαθαρίζει, καθώς τα πιο αξιόπιστα μακροπρόθεσμα μοντέλα συγκλίνουν σε ένα βασικό σενάριο: ισχυρή επιρροή του El Niño και ένα καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και σημαντικές διαφοροποιήσεις σε βροχές και αστάθεια.

Οι τελευταίες αναλύσεις από το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF και το βρετανικό UK Met Office δείχνουν ότι η ατμόσφαιρα ήδη «ευθυγραμμίζεται» με το νέο θερμό καθεστώς στον Ειρηνικό.

Τι δείχνει το ECMWF για την Ευρώπη

Το μοντέλο του ECMWF καταγράφει ένα σαφές μοτίβο χαμηλών πιέσεων δυτικά της Ευρώπης, στον Ατλαντικό. Αυτή η διάταξη λειτουργεί σαν «αντλία» θερμών αερίων μαζών προς την ήπειρο, ενισχύοντας τη ροή από νότο προς βορρά.

Στο θερμοκρασιακό πεδίο, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη εμφανίζει θετικές αποκλίσεις. Η ζώνη της αυξημένης θερμοκρασίας εκτείνεται από τη Μεσόγειο μέχρι την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας ότι το καλοκαίρι θα κινηθεί πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Στις βροχοπτώσεις, το ίδιο μοντέλο δείχνει μια πιο «σπασμένη» εικόνα. Περισσότερες βροχές προβλέπονται στη νότια και ανατολική Ευρώπη, αλλά και στα βόρεια άκρα της ηπείρου. Αντίθετα, η κεντρική και δυτική Ευρώπη εμφανίζουν τάση για μειωμένο υετό, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο ξηρασίας.

Η εκτίμηση του UKMO και οι διαφορές

Το βρετανικό μοντέλο UKMO επιβεβαιώνει τη βασική εικόνα, αλλά με ορισμένες κρίσιμες διαφοροποιήσεις.

Και εδώ εμφανίζεται ζώνη χαμηλών πιέσεων στον Ατλαντικό, αλλά το σύστημα τοποθετείται ελαφρώς πιο βόρεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ακόμη πιο ενισχυμένη νότια ροή προς την Ευρώπη.

Στην πράξη, το UKMO «βλέπει» ένα ακόμη θερμότερο καλοκαίρι για μεγάλο μέρος της ηπείρου, με πιο έντονη άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη νότια και κεντρική Ευρώπη.

Στο πεδίο των βροχών, τα δύο μοντέλα συγκλίνουν: αυξημένες βροχοπτώσεις στη νότια Ευρώπη και τα βόρεια τμήματα, αλλά πιο ξηρές συνθήκες στο κεντρικό και δυτικό κομμάτι. Η σύμπτωση αυτή ενισχύει την αξιοπιστία του σεναρίου για αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας σε περιοχές της κεντρικής Ευρώπης.

Η εικόνα για την Ελλάδα μέσα από τα μοντέλα

Για την Ελλάδα, τόσο το ECMWF όσο και το UKMO δίνουν ένα παρόμοιο σήμα: θερμότερο καλοκαίρι από τα κανονικά επίπεδα, με έντονη επιρροή θερμών αερίων μαζών από τον νότο.

Η χώρα φαίνεται να βρίσκεται σε μια «μεταβατική ζώνη» ανάμεσα στις πιο υγρές συνθήκες της ανατολικής Ευρώπης και την αστάθεια της Μεσογείου. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη πιθανότητα για καλοκαιρινές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά και τα ορεινά.

Παράλληλα, τα διαστήματα ζέστης αναμένεται να είναι πιο έντονα, με πιθανές εξάρσεις καύσωνα, ιδιαίτερα όταν ενισχύεται η νότια ροή από τη Βόρεια Αφρική.

Ένα καλοκαίρι με υπογραφή Ελ Νίνιο

Η σύγκλιση των δύο βασικών μοντέλων δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίας: το καλοκαίρι του 2026 στην Ευρώπη θα φέρει τη «σφραγίδα» ενός ισχυρού Ελ Νίνιο.

Περισσότερη ζέστη, αυξημένη αστάθεια στη Μεσόγειο και ταυτόχρονα ξηρότερες συνθήκες σε τμήματα της κεντρικής Ευρώπης συνθέτουν ένα σκηνικό με έντονες αντιθέσεις.

Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ένα καλοκαίρι που δεν θα είναι μονοδιάστατο: θα έχει και έντονη ζέστη, αλλά και φάσεις με καιρική αστάθεια — μια εικόνα που, αν επιβεβαιωθεί, θα απαιτήσει συνεχή παρακολούθηση, καθώς οι λεπτομέρειες θα κριθούν στην εξέλιξη της σεζόν.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

