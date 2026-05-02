Στα «λευκά» η Ημαθία ένα μήνα πριν το καλοκαίρι: Μαγικές εικόνες από το χιονισμένο τοπίο στο Σέλι

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιστορική ήταν η φετινή Πρωτομαγιά από πλευράς καιρού, αφού ήταν η πιο ψυχρή των τελευταίων 136 ετών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα μετεωρολογικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου από το 1890.

Σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως το Νυμφαίο και το Σέλι σημειώθηκαν πυκνές χιονοπτώσεις, με το σκηνικό του καιρού να θυμίζει περισσότερο 1η Δεκεμβρίου παρά 1η Μαΐου.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το Σέλι Ημαθίας με το χιόνι να το έχει στρώσει για τα καλά, ένα μήνα πριν μπει το καλοκαίρι.

Παρατείνεται το φθινοπωρινό σκηνικό - Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο

Με βροχές και ισχυρούς ανέμους θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Πιο αναλυτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και Βόρεια Κρήτη, που πρόσκαιρα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι σε Μακεδονία, Ήπειρο, στα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο και τις βραδινές ώρες σε Κεντρική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Σποράδες και Εύβοια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 14 βαθμούς), 9 έως 16 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 9 έως 18 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 7 έως 16 βαθμούς), 10 έως 17 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 13 έως 16 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 17 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 13 έως 18 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι 3-5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέτριους 4-5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές ανέμων στα 60-70 km/h και στο Νότιο Ευβοϊκό στα 80-90 km/h).

Λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες, με πιθανότητα ασθενούς βροχής μετά το μεσημέρι περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά ο καιρός σήμερα θα παραμείνει άστατος κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Την Κυριακή τα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και το Αιγαίο, με σταδιακή βελτίωση από το βράδυ.

Από τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός γίνεται γενικά αίθριος, με λίγες απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι εξασθενούν και η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Πού αναμένονται βροχές

Από πλευράς υετού το Σάββατο τα φαινόμενα υποχωρούν στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση κάποια υπολείμματα κυρίως στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Ηράκλειο, όπου το σήμα υετού είναι αυξημένο, ενώ από τη Δευτέρα η εικόνα βελτιώνεται σχεδόν παντού και αρχίζει η θερμοκρασιακή ανάκαμψη.

Εντυπωσιακή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία μετά τις 8–9 Μαΐου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
