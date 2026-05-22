Η Λήμνος στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης Efes: Φωτογραφία ντοκουμέντο του Anadolu

Η φωτογραφία που δημοσίευσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Anadolu μοιάζει αθώα, αλλά ταράζει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο χωρίς να απαιτούνται 1.000 λέξεις για να περιγραφεί το περιεχόμενό της

Μάνος Χατζηγιάννης

  • Η τουρκική άσκηση Efes 2026 περιελάμβανε αποβατικές ενέργειες με στόχο το ελληνικό νησί της Λήμνου, όπως αποδεικνύει φωτογραφία που δημοσίευσε το πρακτορείο Anadolu.
  • Τούρκοι πιλότοι F16 προετοιμάστηκαν για πτήσεις συνοδείας και αεροπορικής κάλυψης γύρω από τη Λήμνο στο πλαίσιο της άσκησης.
  • Η άσκηση Efes 2026 διεξήχθη από 11 Απριλίου έως 21 Μαΐου με τη συμμετοχή δυνάμεων από 23 χώρες και παρατηρητών από 22 άλλες.
  • Η δημοσίευση της φωτογραφίας συνέπεσε με εντάσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λόγω του τουρκικού νομοσχεδίου για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Την στιγμή, που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται και πάλι «στο κόκκινο» σε διπλωματικό πεδίο εξαιτίας όσων έχουν διαρρεύσει σχετικά με τον αναμενόμενο τουρκικό νόμο που θα αφορά τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, μια φωτογραφία από την τουρκική άσκηση Efes - 2026 αποδεικνύει ότι αποβατικός στόχος των Τούρκων υπήρξε, έστω στους σχεδιασμούς, το ελληνικό νησί της Λήμνου.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Anadolu μοιάζει αθώα, αλλά ταράζει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο χωρίς να απαιτούνται 1.000 λέξεις για να περιγραφεί το περιεχόμενό της.

Πιλότοι τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 απεικονίζονται στην προετοιμασία για τις πτήσεις που πραγματοποίησαν στις 8 Μαϊου, στο πλαίσιο της τουρκικής αεροναυτικής αποβατικής άσκησης Efes.

Μπροστά τους χάρτες, κείμενα που περιγράφουν την αποστολή τους και στο βάθος της φωτογραφίας, στην οθόνη ο χάρτης έχει επικεντρώσει στο νησί της Λήμνου. Δεν χρειάζεται προσπάθεια για να αντιληφθεί κανείς τον σκοπό της εκπαιδευτικής αποστολής των πιλότων των τουρκικών F-16 που αναλαμβάνουν -στο πλαίσιο των παιγνίων της άσκησης Efes πάντα- να προσφέρουν συνοδεία και από αέρος κάλυψη για τις αποβατικές ενέργειες που δείχνουν ότι έχουν στόχο το νησί της Λήμνου που απέχει μόλις από τα μικρασιατικά παράλια

τουρκική άσκηση λήμνος

Η εικόνα μιλά από μόνη της. Τούρκοι πιλότοι της 161ης Μοίρας «Yarasa» (Νυχτερίδα) στην Αεροπορική Βάση Μπαντίρμα φωτογραφήθηκαν από το επίσημο πρακτορείο Anadolu ενώ προετοιμάζονταν για την άσκηση EFES-2026, με το νησί της Λήμνου να εμφανίζεται εμφανώς στην οθόνη ενημέρωσης πίσω τους.

Στην περιγραφή της εικόνας το τουρκικό πρακτορείο αναφέρει: Μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώνονται από τη Μπαντίρμα στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης EFES-2026, η οποία διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη 6η Κεντρική Διοίκηση Βάσης Μαχητικών Αεροσκαφών στο Μπαλικεσίρ της Τουρκίας, στις 8 Μαΐου 2026. Οι πιλότοι και το τεχνικό προσωπικό ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες πριν την πτήση τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η μεγάλης κλίμακος διακλαδική τουρκική άσκηση διεξήχθη από τις 11 Απριλίου έως και χθες 21 Μαίου και σε αυτήν συμμετείχαν επίσης δυνάμεις 23 χωρών όπως ΗΠΑ, Αλβανία, Συρία, Λιβύη, Σκόπια και στρατιωτικοί παρατηρητές από 22 χώρες όπως Γερμανία, Ισπανία, Κατάρ και Βραζιλία.

Στιγμιότυπα από την αποβατική άσκηση των Τούρκων:

Τι είπε ο Ερντογάν

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της άσκησης EFES-2026, τόνισε ότι ο τουρκικός στρατός υπήρξε διαχρονικά ο σημαντικότερος εγγυητής της περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης και δήλωσε ότι, χάρη στις σημαντικές εξελίξεις της Τουρκίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, θα συνεχίσει να αποτελεί το προπύργιο της ειρήνης και της σταθερότητας στα ταραγμένα νερά της παγκόσμιας σκηνής.

ερντογάν τουρκική άσκηση

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην άσκηση EFES-2026

