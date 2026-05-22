Ρούμπιο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ : «Ο Τραμπ απογοητεύτηκε από τους συμμάχους του»

Λίγες ώρες έπειτα από μία ακόμη αιφνιδιαστική απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να στείλει επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία του προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε ότι πρόκειται για «τιμωρητικό μέτρο».

Ωστόσο, η πρόσφατη απόφαση για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία και η ακύρωση της συμφωνίας για την ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk στην Ευρώπη είχαν θεωρηθεί αντίδραση του Τραμπ στις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φίντριχ Μερτς, ο οποίος είχε μιλήσει για «ταπείνωση» των ΗΠΑ από το Ιράν.

Ο Ρούμπιο έφτασε στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του NATO με σκληρή γραμμή, δηλώνοντας ότι «βρισκόμαστε εδώ για να θέσουμε τα θεμέλια πιθανώς μιας από τις σημαντικότερες συνόδους ηγετών στην ιστορία του ΝΑΤΟ». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η «απογοήτευση» του Τραμπ απέναντι σε «ορισμένους συμμάχους του ΝΑΤΟ και στη στάση τους απέναντι στις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή είναι γνωστή και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί». Όπως είπε, το θέμα θα τεθεί σε επίπεδο ηγετών στη σύνοδο του Ιουλίου.

Την ίδια ώρα, οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να καλύψουν τα κενά που αφήνει η Ουάσιγκτον στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, αποφεύγοντας παράλληλα να συγκρουστούν ανοιχτά με τις ΗΠΑ. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Johann Wadephul ανακοίνωσε μέσω X ότι η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζονται για νέο καταμερισμό ρόλων μέσα στη Συμμαχία.

«Ως E3 συντονίζουμε στενά τις προσπάθειές μας για να χαράξουμε την πορεία προς ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, με νέα κατανομή βαρών στη σύνοδο της Άγκυρας. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στη Συμμαχία», δήλωσε.

Σύμφωνα με το Spiegel, ο Wadephul σκοπεύει να προτείνει μηχανισμό χρηματοδότησης της Ουκρανίας χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Οι ανάγκες του Κιέβου υπολογίζονται σε 40 δισ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια και το γερμανικό σχέδιο προβλέπει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα καλύψουν το κενό, αξιοποιώντας ως αντάλλαγμα τις στρατιωτικές δυνατότητες που έχει αναπτύξει η Ουκρανία, κυρίως στον τομέα των drones.

Το μήνυμα προς τη Μόσχα αλλά και προς τον Τραμπ είναι διπλό: η ευρωπαϊκή στήριξη προς το Κίεβο παραμένει ισχυρή και η Ουκρανία δεν είναι μόνη στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. Η πρόταση κινείται στην ίδια κατεύθυνση με εκείνη που παρουσίασε ο καγκελάριος Μερτς για μια «light» ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως ότου πληροί πλήρως τα κριτήρια ένταξης.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Radosław Sikorski σχολίασε με ειρωνικό τόνο την αποστολή των 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία: «Όλα καλά όταν τελειώνουν καλά», είπε, ευχαριστώντας τον Τραμπ για την απόφαση να διατηρηθεί η αμερικανική παρουσία περίπου στα προηγούμενα επίπεδα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο εξέταζε την αποχώρηση 4.000 στρατιωτών από την Πολωνία, αλλά ο Τραμπ άλλαξε στάση μετά από συνομιλία με τον Ναβρότσκι, στενό πολιτικό του σύμμαχο. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ και ο Σικόρσκι ανήκουν στο αντίπαλο πολιτικό στρατόπεδο.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ευχαρίστησε εκ νέου τον Τραμπ και τον Ρούμπιο και τόνισε ότι «τα κονδύλια για την άμυνα αυξάνονται γρήγορα μετά την επιτυχία της συνόδου της Χάγης». Πρόσθεσε ωστόσο ότι το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι πώς θα δαπανηθούν αποτελεσματικά αυτά τα χρήματα, καθώς «η αμυντική βιομηχανία δεν παράγει αρκετά».

Από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι «θα ήταν λάθος να μειωθεί η αμερικανική παρουσία στην Ευρώπη», διευκρινίζοντας ότι αυτό «δεν πρέπει να σημαίνει αμερικανική αποδέσμευση από την Ευρώπη». Υπενθύμισε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει αποφάσεις για τους Αμερικανούς στρατιώτες που σταθμεύουν στην Ιταλία.

Παράλληλα, η Ρώμη εμφανίζεται έτοιμη να ενισχύσει περαιτέρω τη συμβολή της στη Συμμαχία. «Η Ιταλία είναι μεγάλος υποστηρικτής του ΝΑΤΟ και θέλει να κάνει περισσότερα. Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες ώστε να φτάσουν το 5% του ΑΕΠ», δήλωσε ο Ταγιάνι.